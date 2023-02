Bojan Cvjetićanin: Internet vsakemu omogoča, da iz svojih ust izlije blato

"Sem Bojan Cvjetićanin, star sem 24 let, sem diplomirani sociolog in pevec ter tekstopisec skupine Joker Out. Pojavil sem se tudi v seriji Gospod profesor," je v novem POPkastu Bojan Cvjetićanin predstavil sam sebe. V seriji je igral dijaka, ki je tako kot on – glasbenik. "Bilo je zelo dobro," se snemanja spominja 24-letnik, ki pravi, da je snemanje glasbenega albuma in serije precej drugačno. "V studiu, ko delaš glasbo, vedno nekaj posnameš, greš poslušat in se odločiš, ali ti je všeč ali ne in greš lahko še enkrat posnet. Medtem ko tukaj med snemanjem Profesorja na kameri ne veš, kako si zaigral. Ko režiser reče "Posneto", držiš za besedo, da to res štima, četudi ti morda hočeš drugače. Malo je prisoten ta občutek "A sem res dal vse od sebe?". Glede na to, da nimam veliko izkušenj s kamero, mi je bilo na začetku malo čudno."

'V življenju imamo oder in zaodrje. Jaz imam dva različna odra'

Diplomirani sociolog pravi, da kot kakšen drug glasbenik (predvsem tuji glasbeniki) nima alter ega, a se zaveda, da je na odru malce drugačen kot v svojem vsakdanjiku, ko je obkrožen z ljudmi, ki jih ima rad. "Sem isti Bojan, ampak dajem ven neke druge dele sebe. Določenih stvari v svojem življenju ne bom naredil, ampak to ne velja samo zame, ampak za vsakega človeka na svetu. To je Goffmanova teorija gledališča. Imamo oder in zaodrje v življenju. Jaz imam v tem primeru dva različna odra."