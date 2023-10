Bojan: Ko sem se zavedel, kako ključen del podobe je to, sem izključil Instagram

Pred tednom dni so zaključili nordijsko turnejo s petimi razprodanimi koncerti na Švedskem, Norveškem in Finskem, po petkovem koncertu v Stožicah se kmalu odpravljajo na turnejo po Balkanu. "Vedno smo poslušali, da s slovenščino res ne moreš uspet pravi Bojan Cvjetićanin, Kris Guštin pa doda: "Na vsakem koncertu nas oboževalci dočakajo s transparenti 'A lahko prosim zapojem pesem Umazane misli' in potem gre Bojan med občinstvo in vedno so zapele, kot bi bile Slovenke."

Turbulentne spremembe so po evrovizijskem pospešku in mednarodnem uspehu občutili vsi člani skupine Joker Out. Pevec Bojan je spremembe še posebej intenzivno občutil prek družbenih omrežij in se v nekem trenutku odločil za odklop: "Ko sem se zavedel, kako ključen del podobe je to, sem izključil Instagram. Za nas so družbena omrežja po eni strani zelo pomembna. To je naš način promoviranja glasbe, koncertov, po drugi strani pa bi našim poslušalcem in oboževalcem najraje rekel: Pojdite dol s tega! Paradoks – ne moreš brez, ne moreš z." pravita Bojan in Kris.