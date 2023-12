Bruno Šulman: najprej izdaja knjige, nato prestižna šola v Parizu

Bruno Šulman je nedavno zaključil z velikim projektom, napisal je kuharsko knjigo Od osnov do masteršefa. Projekt je bil veliko zahtevnejši in vzel veliko več časa, kot je pričakoval, a nad končnim rezultatom je navdušen. "To je knjiga mene in mojih receptov," je povedal v POPkastu in pojasnil, da knjiga predstavlja njegov napredek v kuhinji.

"Vsak, ki jo bo prijel v roke, lahko z njo napreduje," je dejal Bruno, ki je prepričan, da lahko vsak obvlada čisto vsak recept iz knjige. Njegov cilj je bil namreč sestaviti knjigo, ki bo zelo razumljiva. "Načrtno sem se ukvarjal s tem, da sem izbiral sestavine, ki jih lahko kupimo v katerikoli trgovini ali na tržnici. Nato pa sem šel iz svoje kože in v kožo nekoga, ki ni vsak dan v kuhinji, da sem šel po vsakem koraku in opozoril na vse, kar bi lahko šlo narobe." Pri tem si je pomagal tudi z družinskimi člani, ki so mu svetovali.