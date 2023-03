'Če bi na Koroškem imeli župane, kot so bili prekmurski, bi to cesto verjetno že imeli'

Eden izmed treh koroških poslancev tega sklica državnega zbora Jani Prednik iz SD medtem zagotavlja, da civilna družba, ki Korošce "za" hitro cesto angažira že od leta 2014, v prihodnje ne bo več zapostavljena ali od vlade pozabljena. Prednik sicer rešitev za vselej nove zamike pri izgradnji tega projekta vidi zlasti v novi zakonodaji, ki da bi poenostavila predpise in odpravila nekatere birokratske ovire; tudi sicer pri ostalih velikih strateških infrastrukturnih projektih. "Nimam problema lastne vlade. Nimam problema s tem, da pozivam lastno vlado in ministre k ukrepanju," pravi koalicijski poslanec, ki je svoja dva poslanska mandata zgradil tudi na zavezah o tretji razvojni osi.

Čakanja naveličani pa so medtem Korošci, na nogah je SDS, ki vrši pritisk z opozicijskimi orodji. Pred kratkim so vabili na shod in ga izvedli na gradbišču Jenina v slovenjgraški občini. "Na ta protest niti nismo bili povabljeni niti ga nismo razumeli kot protest vseh Korošcev, pač pa protest neke politične stranke in na politične shode ne hodimo," pravi Grobelnik, ki si predvsem želi, da bi državna politika v njih videla enakovrednega sogovornika. Na zadnji sestanek s ključnimi deležniki namreč niso bili povabljeni. "Ne vem, zakaj tak način, to me preseneča tudi zato, ker ta vlada posebej poudarja, da s civilno družbo rada sodeluje. Upamo, da vrata za nas niso zaprta," pravi Grobelnik.

"Onkološki bolnik s Koroške za pot do Ljubljane na kemoterapijo nameni dve uri, dve uri nato še po kemoterapiji nazaj," Andrej Grobelnik iz civilne iniciative Hoč'mo cesto ilustrira še vedno zelo resne težave, s katerimi se Korošci, ki še naprej ostajajo brez povezave do osrednje Slovenije, dnevno soočajo. Gradnja severnega dela tretje razvojne osi od avtoceste A1 pri Šentrupertu do Slovenj Gradca se namreč zamika. Novo in realnejšo časovnico naj bi Dars in infrastrukturno ministrstvo razgrnila sredi naslednjega meseca.

In medtem ko Prednik vztraja, da za to, da je na mizi znova novo prestavljanje časovnih okvirjev, sicer ni kriva "ne ena ne druga politika" oziroma da neposredno niso krive "ne leve ne desne vlade", Grobelnik razmišlja tako. "Seveda ni kriva politika, ni krivo ministrstvo za okolje in prostor, niso krivi nosilci urejanja prostora, ni kriv državni zbor kot zakonodajalec. Kdo pa potem je?" Puščice je sicer močno uperil tudi v lokalno politično sfero: "Če bi imeli na Koroškem župane, kot so jih imeli v Prekmurju takrat, ko se je gradil prekmurski krak avtoceste, bi to cesto verjetno že imeli. Žal imamo to, kar imamo, seveda pa sodelujemo in smo enotni."

A kakšne so torej rešitve ta hip? Kdo bo moral odgovarjati za beg možganov in padec konkurenčnosti koroškega gospodarstva? Kakšne so in kakšne še bodo posledice odsotnosti sodobne prometne infrastrukture? Ter ali se utegnejo čakanja naveličani Korošci pridružiti nekaterim družbenim skupinam, ki niso zadovoljne s potezami vlade Roberta Goloba? Bomo tudi njih uzrli na ulicah oziroma cestah prestolnice? O vsem tem v tokratni epizodi POPkasta.