Tanja Žagar o izgubi las: Največ mi pomeni, ko mi Miki in otroka rečejo, da sem lepa

Tanja Žagar je v našo hišo vstopila, kot zna le ona – s širokim nasmehom in pozitivno energijo. Kot pravi zase, je rojena za delo, ki ga opravlja – rojena, da je obdana z ljudmi. Čeprav je v preteklosti nastopala tudi po tujini, meni, da bi morala za uspešno kariero v tujini tam tudi živeti. "Mene to delo pri nas, v tej najlepši in čudoviti Sloveniji, osrečuje, razveseljuje, napolnjuje ... Aplavz je pa aplavz. Ali v Sloveniji ali na drugem koncu svetu. Ljudje so ljudje," je povedala. A ključ je v spoštovanju: "Midva sva si lahko zelo različna – na mnogo področjih – pa ravno tako lahko spijeva kavo, imava lep klepet in lep spomin. Vse je v sprejemanju. Da sprejemaš drugačnost in da razmišljaš o sebi v življenju – kako se ti obnašaš, kako se ti odzivaš, kaj bi ti rad storil iz sebe, kakšen človek bi rad bil. Ne samo, da s prstom kažeš na druge." 'Nisem mogla dati šestletnemu otroku tega bremena' Tanja kljub preizkušnjam o težkih poglavjih življenja govori z velikim nasmeškom na obrazu. Tako je tudi v primeru zgodbe o prebolelem raku. Kljub preizkušnji pravi, da je na prvo mesto vedno postavila svoja otroka. "Enostavno nisem mogla dati šestletnemu otroku bremena, da bi odgovarjal na vprašanja vrstnikov, zakaj pa je tvoja mami brez las," razlaga.

"Ko sta me otroka prvič videla brez las, sta si me ogledala in rekla: Lepa si! Takrat sem jaz kot miss sveta hodila po stanovanju. Ljudje smo si različni. Če meni moj partner in otroka rečejo, da sem čudovita, mi pomeni vse na tem svetu, pa če mi nihče drug ne reče, da sem mu všeč," je dejala.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

Pred njo dve pomembni obletnici Prihodnje leto bo minilo že 30 let od nastanka skupine Foxy Teens, v kateri je priljubljena pevka začela svojo glasbeno pot. Ljudje pa še vedno vsakodnevno prihajajo do nje in ji razlagajo o tem, da so odraščali z njo in ostalimi dekleti iz skupine. "Zgodba Foxy Teens gre iz generacije v generacijo. Prav je, da gre, ker je imela veliko težo. To je bila velika zgodba," je dejala. Namignila je, da bodo ob okrogli obletnici skupine pripravili ponovno združitev, a podrobnosti še ne razkriva. "Jaz bom na nek način vedno 'foxyca'. 'Teens' je šel stran, 'foxy' pa bom vedno v duši." Poleg tega pa letos obeležuje tudi 20. obletnico samostojne kariere. Čeprav se ti dve glasbeni zgodbi po njenih besedah močno prepletata, pa se je zavedala, da pri samostojni poti stopa v neznano. "Nikoli nisem bila neučakana, še danes nisem. Vedno si rečem, da grem korak za korakom. In delati tako, da te nikoli v prihodnosti ne bo sram za nekaj, kar si počel v preteklosti. /.../ Če hočeš delati dolgoročno, moraš delati pristne korake," je dejala.

Kaj je najlepši del njenega poklica? Katera njena skladba je zaznamovala njeno glasbeno kariero? In ali je pred njo mogoče tudi kuharska kariera? O vsem tem v POPkastu s Tanjo Žagar, ki si ga lahko ogledate na vrhu članka in mu prisluhnete v aplikacijah za podkaste.