'Če se nekomu odpre, smo lahko priča debaklu'

V najnovejšem POPkastu smo govorili o "največji kraji" v zgodovini Lige prvakov in defenzivnih pomanjkljivostih Chelseaja ter Barcelone. Napovedali smo tudi derbi kroga med Arsenalom in münchenskim Bayernom, ki kraljujeta na vrhu lestvice evropske elite. V pogovoru je beseda tekla tudi o nedeljskem večnem derbiju ter morebitni menjavi na stolčku slovenske nogometne reprezentance.
