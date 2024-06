Čuturić: Igralci komaj čakajo prepevanje himne v Stožicah!

Slovenski odbojkarji odštevajo ure do vrnitve v domovino, dneve do prihoda v Stožice, kjer jih čaka sklepno dejanje v boju za premierni nastop na olimpijskih igrah. Priložnost, ki je ne želijo izpustiti iz rok. Zavedajo se, da so na dobri poti, po turnirjih v Antaliji in Fukuoki imajo na računu 7 zmag in le poraz, a dela še niso dokončali. To želijo narediti v nabito polnih Stožicah, kjer jim bodo med 18. in 23. junijem stali Argentinci, Kubanci, Italijani in Srbi. "Fantje so si s predstavami zaslužili polne Stožice. Vsi vemo, da ob njihovi glasni podpori s tribun lahko premagajo vsakogar, kot sami poudarjajo, ob njihovi pomoči skočijo višje in udarjajo žogo močneje. V prvi vrsti pa že komaj čakajo na prepevanje himne z njimi," je v POPkastu povedal strokovni komentator odbojkarskih tekem na Kanalu A Jasmin Čuturić in pohvalil izjemno igro Slovenije od tekme z Nizozemci naprej.

Ravno dvoboj in zmaga s 3:2 proti izbrancem Roberta Piazze je po njegovem prepričanju odločilno vplivala na tako suvereno nadaljevanje v ligi VNL. Zmage nad Francozi, Poljaki in Brazilci so dokaz, da Slovenci še naprej sodijo v sam svetovni vrh. "Predvsem je pomembno, da se Slovenci bolj, kot s tekmeci, ukvarjajo s svojo igro. Iščejo rešitve, tudi, ko napada ni možno zaključiti v prvem poizkusu. Odlika velikih reprezentanc," je dodal Čuturić in še posebej pohvalil izjemnega Tončka Šterna, za katerega tekmeci ne najdejo rešitve. Slovenija v sistemu igre s korektorjem deluje izjemno in to igro želijo pokazati tudi ob vrnitvi v domovino.

Brez predaje, brez povišanih tonov

Slovenija je osem tekem Lige narodov odigrala v podobni sestavi, selektor Gheorghe Cretu ne posega veliko po menjavah. Le takrat, ko je nujno potrebno. Kot je bilo ob zdravstvenih težavah kapetana Tineta Urnauta, ki ga je zamenjal mladi Rok Bračko. Izkoristil priložnost, pomagal zasedbi do zmage. In to proti olimpijskim prvakom Francozom. Slovenija torej ima igralce, ki so sposobni igrati na tej ravni, četudi se šele privajajo na razmere, ki vladajo v izbrani vrsti. A bolj, kot to Čuturića navdušuje selektor, ki je očitno zasedbi vcepil zaupanje v sistem igre: "To je najbolje vidno, ko so v izgubljenem položaju, ko nasprotnik že začuti, da bo dobil niz. Ko zahteva odmor jih zgolj in samo pomiri. Brez povišanih tonov. Njegovi napotki gredo zgolj v smeri, da naj verjamejo v to kar trenirajo. In videli smo, kam jih je to do tega trenutka pripeljalo."