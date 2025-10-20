Danes zmagujejo 'izkušeni', a to se bo kmalu spremenilo

Deset let po dokončnem preboju slovenske moške reprezentančne odbojke v ospredje, osvojitvi prvega naslova evropskih podprvakov, si ponovnega vzpona med evropsko elito želijo tudi pri ljubljanskem ACH Volleyju. Po tem, ko so pred začetkom tekmovalnega leta v Tivoli zvabili dolgoletnega kapetana slovenske izbrane vrste Tineta Urnauta, izkušenega blokerja Alena Pajenka, reprezentančnega organizatorja igre Gregorja Ropreta in enega najboljših korektorjev na svetu Tončka Šterna, so želje postale realnost. A jasno je, da jih po sezonah, ko je bilo zmagovanje v Ligi prvakov bolj izjema, kot pravilo, čaka izjemno zahtevna pot med najboljše.
Varovanci Igorja Kolakovića si bodo morali pot med evropsko elito tlakovati skozi kvalifikacije, kjer jih že v uvodnem krogu čaka ambiciozni nizozemski Orion Stars. Klub, ki ima podobne želje, kot ACH Volley. S tem namenom so v klub zvabili Wouterja ter Maata, soigralca Tončka Šterna v minuli sezoni. A v Ljubljani bolj, kot na tekmeca, gledajo nase, osem slovenskih reprezentantov je garancija za pisanje zgodbe o uspehu, a edino merilo bo igrišče.
Prva, a (zelo) visoka ovira
Nizozemski prvaki, zasedba Orion Stars iz Doetinchema, si v sredo – prenos obračuna z ACH Volleyjem bo ob 20. uri na VOYO – želijo premagati Ljubljančane. Najti način, s katerim bi si pred povratnim dvobojem v Tivoliju pripravili dobro izhodišče. "Na Nizozemsko bomo odpotovali samo z eno mislijo, in sicer kako priti do zmage," je v POPkastu dejal najizkušenejši član ljubljanskega kluba Alen Pajenk in nadaljeval: "Če se bomo dobro pripravili na Ter Maata, ga omejili, se lahko nadejamo dobrega rezultata, ne smemo pa pozabiti na druge, saj imajo kar nekaj izjemnih igralcev."
21-kratni slovenski državni prvaki pač niso imeli sreče pri žrebu, dobili izjemno zahtevnega nasprotnika, a ta hip si s tem ne belijo glave. Prepričani so, da premorejo kakovost, potrebno, da bi zmagali že na prvi tekmi in nato v domači dvorani potrdili napredovanje v naslednji krog.
