Dare Kaurič: 'A zakopljeva bojno sekiro in narediva duet?'

"A zakopljeva bojno sekiro in narediva duet?" je Dare predlagal Tinkari. Ta ga je imela namreč pred leti v zaodrju festivala Melodije morja in sonca v zobeh zaradi slovenskega turbo folka ter skupine Atomik harmonik in njihove Brizgalne brizge . Ni vedela, da je ravno Dare boter tega projekta.

Dare Kaurič , ki je v domači Idriji na začetku 80. ustanovil pank bend Kuzle , že leta pa je gonilna sila Kingstonov in prekaljeni glasbeni kameleon, uspešnice piše tudi za druge glasbenike. Na svežem albumu duetov Dareta Kauriča je ena od gostij tudi primorska glasbenica Tinkara Kovač , skupaj pa sta ustvarila pesem z naslovom Z besedami in prsti .

Danes dobra prijatelja sta se v POPkastu razgovorila tudi o mladem valu slovenske glasbene scene, skupini Joker Out in aktualnemu zmagovalcu festivala MMS Gregorju Ravniku. Prve izkušnje s tekmovanjem na glasbenih festivalih so bile za Tinkaro Kovač zelo turbulentne. Ena njenih največjih uspešnic Veter z juga je bila na izboru za Evrovizijo leta 1997 po predstavitvi uvrščena na predzadnje mesto. "Imela sem sedemnajst let, ampak me to ni prizadelo. Potem, ko je pesem opazil Andrej Karoli iz Vala 202, se je vse skupaj kar hitro odvrtelo," se svojih začetkov spominja Tinkara.