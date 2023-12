David Amaro: Vedno sem hotel, da bi me ljudje poznali kot dobrega pevca

Slovenski glasbenik, pevec in tekstopisec David Amaro je umetnik, ki se ga mlajše generacije spomnijo iz časa njegovih začetkov, ko je kot navihan najstnik pel pesem Ta ljubezen, kasneje pa se ga ljudje najbolj spomnijo po sodelovanju v šovu Znan obraz ima svoj glas. Tam je gledalce iz tedna v teden navduševal z raznoraznimi preobrazbami (bil je Ceca, Justin Biebere, George Michael, tudi Halid Bešlić), v zadnjih nekaj tednih pa se njegovo ime največkrat pojavi ob omembi priljubljenega hrvaškega šova Superstar, kjer je s svojim vokalom navdušil Severino in Tončija Huljića.

V POPkastu je David Amaro spregovoril o svoji karieri. In če je sicer zelo zgovoren, kar je dokazal tudi v tem pogovoru, je po končanem snemanju obmolknil in nato priznal, da se mu nekaj zdi čudno. Kaj? Povedal je, da je bil to njegov prvi pravi pogovor, kjer je govoril samo o svoji karieri, svojih uspehih in kariernih sanjah.

Svoj talent, svoj vokal in svojo ljubezen do nastopanja je pred tedni prvič pokazal še širši javnosti, namreč David je nastopil v hrvaškem šovu Superstar, kjer je moral peti pred eno večjih glasbenik imen, Severino, in pred enim najbolj uspešnih hrvaških producentov, Tončijem Huljićem. "Sicer sem oseba, ki ima s tremo veliko težav, a to izhaja iz mojega perfekcionizma. In sem si na avdiciji rekel, da ne smem preveč 'brbljati', mislim, Severina je bila pred mano, a sem vseeno uspel reči, da se kar malo tresem," je o prvem srečanju s Severino, Tončijem Huljičem, Filipom Miletićem (srbski producent, med drugim sodeluje tudi s Severino) in Niko Turković (mlada hrvaška pevka) povedal David in dodal: "Na to je Filip odgovoril, da če se tako tresem ob takšnem nastopu, da naj nadaljujem s tem, da nekaj pa vendarle delam prav."

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right