Denis Avdić: od policista in podjetnika do enega najbolj prepoznavnih obrazov slovenskega šova

Začetki: policist, ki je odprl plesno šolo

Širša javnost Denisa Avdića pozna kot radijskega voditelja, komika in igralca, manj pa kot podjetnika z zelo dolgim stažem. Presenetljivo je, da se je v podjetništvo podal že pri 22 letih, ko je zaradi takratne partnerke organiziral svojo prvo plesno šolo, vmes pa je opravljal službo policista. Celotnemu pogovoru prisluhnite spodaj.

Policijska kariera: "Priden, a preveč priden"

Denis Avdić je bil nadpovprečno delaven, a pogosto v konfliktu s takratnim komandirjem. "Na celotni postaji je bilo izrečenih 850 kazni, jaz sem jih imel 170. Ampak sem imel tudi 17 pritožb, največ med vsemi." Takšni odnosi so ga postopoma potisnili na radio, kjer je našel sebe.

Vzpon na radiu in eksplozija stand-up kariere

Ko je prestopil na Radio 1, ni dolgo zdržal kot zaposleni. Kmalu so ga začeli vabiti na nastope, otvoritve in televizijo, zato je moral odpreti podjetje. Prelomni trenutek pa je prišel, ko ga je Vid Valič povabil na svoj dogodek v Špas teater. Avdić sploh ni vedel, da bo to začetek fenomena.

Pregorelost in štiriletna pavza

V obdobju, ko je hkrati delal na radiu in televiziji ter imel predstave, je spal po tri ure na dan. Naredil je rez. Štiri leta ni stopil na oder. Nato pa ga je na oder znova pripeljal dobrodelni dogodek. Ko je stopil pred občinstvo, je po pol ure govorjenja spontano ugotovil, da se je vrnil.

Gastronomski padec: gostilna, ki ga je skoraj pokopala

Eden najtežjih delov pogovora je opis neuspeha z gostilno v Kamniku. Avdić je verjel, da bo to njegov "romantični bosanski sen", saj je mama v mladosti delala v gostilni. Namesto tega je doživel: – kraje zaposlenih, – prevelike investicije, – zaupanje napačnim ljudem, – dolgove in kredit, – ter celo izgubo prijatelja. Kredit je osebno poplačal, kljub temu da bi ga lahko preprosto pustil v stečajni masi.

