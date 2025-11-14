'Do zdaj je hčerka v kletki gledala očija, tokrat bo gledala oba'

Borilni dogodek WFC/Brave bo nekaj posebnega. Ne samo zato, ker bo na njem nastopilo kar sedem Slovencev, ampak tudi, ker bosta v istem večeru nastopila tako Domen Drnovšek , kot Maja Drnovšek Povšnar , ki bo v kletko stopila slabih 10 mesecev po rojstvu prvorojenke. "Prvi trening sem naredila že po približno dveh, treh tednih. Ampak to je bilo samo toliko, da sem se malo začela gibati. Nato pa takoj po pregledu po šestih tednih, ko je zdravnica rekla, da je vse v redu, sem šla na trening jiu jitsuja," nam je zaupala Drnovšek Povšnar, ki dodaja: "Ko sem bila noseča, sem, za vrhunsko športnico, precej hitro prenehala s treningi, ker me je, iskreno, zelo mučila utrujenost in tudi skrbelo me je. Vedela sem, da je to kontakten šport, da bi se karkoli zgodilo, bi bila jaz kriva, saj sem šla na trening in si nisem želela dopustiti, da bi šlo karkoli narobe."

Doslej je bila Maja gledalka in najbolj glasna navijačica ob borbah Domna. Pogosto ji je soprog s svojimi nastopi povzročal sive lase. Še posebej v zadnji borbi proti Filipu Guši. "Jaz sem ga mislila iti kar pretepsti v kletko. On je dejansko imel prijem za podreditev, ampak ga je izpustil, ker je rekel, da se ni pripravljal tri mesece, da bo zaključil v nekaj sekundah. Jaz vem, da ne glede na to, koliko sem se pripravljala, če dobim priložnost, da zaključim borbo v nekaj sekundah, jo bom izkoristila," pravi Maja, Domen pa ima enostaven odgovor: "Jaz sem pol življenja v tem jiu jitsuju, v MMA pa nisem prišel, da bi delal samo jiu jitsu. Kakorkoli se to sliši, sem želel imeti vsaj nekaj od borbe."

Glede na to, da bosta oba nastopila v borbi po pravilih MMA, ali to pomeni, da bo po njunih stopinjah sledila tudi hčerka Aria? "Jaz jo bom podpiral v vsem, za kar se bo odločila, karkoli jo veseli. Obvezno bi pa zahteval, da zna nekaj od borilnih veščin. Ne zato, da bi bila svetovna prvakinja. Glede na to, kakšni časi prihajajo, glede na to, kaj se dogaja po svetu. Vsaj toliko, da naju ne skrbi, da zna zase poskrbeti," je dejal Drnovšek.

V POPkastu je bilo govora tudi o ostalih slovenskih nastopih na WFC/Brave, o tem, zakaj je MMA vse prej kot individualen šport in koliko domačim borcem pomenijo navijači. Vabljeni k ogledu!