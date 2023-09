Domen Kumer: Nisem še našel rokavic, v katerih moraš delati s Špelo Grošelj

Do Portoroža in Brizgalna brizga sta najbolj prepoznavni pesmi, ki opisujeta Domna Kumra in Špelo Grošelj. Slovenska pevca sta že leta dobra prijatelja, čeprav vmes nekaj časa celo nista govorila, za sabo pa imata že kar nekaj skupnih projektov. Enega od duetov, ki sta jih posnela, je Štajerec izkoristil za spravo ob njunem najhujšem sporu, kako sta se spoznala, kaj ju povezuje in kako dobro se poznata, pa sta zaupala v POPkastu.

Povezala ju je glasba, začela pa sta vsak na svoj način Špela Grošelj in Domen Kumer se poznata že dolga leta, spoznala pa sta se prav zaradi glasbe. A vsak sta začela na svoj način. Špela je že od mladih nog pela, prepoznavna pa je postala s skupino Foxy Teens. "Tako tremo sem imela, da sem v skupini veljala za najbolj tiho. A to sploh lahko verjameš?" je Špela vprašala Domna, ta pa je priznal, da ga je to šokiralo. "Mislim, da lažeš," je dejal, Špela pa je nadaljevala: "Šele, ko sem prišla v skupino Atomik Harmonik, sem dala vse znanje na plano in potem sem bila pa kar naenkrat jaz 'tista ta glasna'." Domen je za razliko od svoje prijateljice svojo glasbeno pot začel kot samostojni izvajalec. "Treniral sem smučanje in morda sem bil zato navajen biti individualist. V nekem kolektivu zato ne bi mogel najbolje funkcionirati," je povedal pevec, Špela pa ga je takoj dopolnila, da se s tem strinja. "Tebi res ni težko z mano," ji je oporekal Štajerec, Gorenjka pa je njegovo izjavo označila za vic leta.

icon-expand Gosta POPkasta sta bila Špela Grošelj in Domen Kumer. FOTO: Damjan Žibert

Njuno prijateljstvo traja več kot 20 let Špela in Domen sta prijatelja že več kot 20 let, čeprav enkrat vmes celo 10 mesecev nista govorila. "Najin odnos je zelo dinamičen," sta se strinjala oba, potem pa je besedo prevzela pevka in razložila, kaj je največji problem v njunem odnosu. "Jaz si stvari vedno želim razčistiti, Domen pa je tisti, ki beži od problema stran in ga pometa pod preprogo," je povedala, medtem ko je pevec samo prikimaval, nato pa je dodal: "Zdaj nama gre bolje, ker sem se naučil kimati vsemu, kar ona reče." Špela se s tem ni strinjala, je pa Domna spomnila na to, kako so ga opozorili, da mora delati z njo. "V rokavicah, ampak jaz teh rokavic še nisem našel, pa sem bil že povsod," se je pošalil.

'Zdravo Špela, zate imam en poslovni predlog' Slovenska pevca imata skupaj kar nekaj duetov, enega od njih za novo različico Domnove pesmi Po dežju pa je Štajerec izkoristil za to, da sta se s Špelo po 10 mesecev dolgem sporu pobotala. "Zdravo Špela, zate imam en poslovni predlog, je začel v telefon in seveda me je takoj zanimalo," je priznala pevka in dodala, da jo očitno tako dobro pozna, da je vedel, kaj mora vprašati, da bosta zakopala bojno sekiro.