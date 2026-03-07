Naslovnica
POPKAST

Dora Pušavec in Gašper Markun: Samo enkrat so v medijih zapisali, da sva sestra in brat

Ljubljana, 07. 03. 2026 07.00 pred 5 minutami 3 min branja 0

Kaja Ahčin
Dora Pušavec in Gašper Markun

Ona je znana vplivnica, ki je pred leti osvojila naziv miss športa, on je znan igralec, ki se veliko uveljavlja tudi kot režiser. Dora Pušavec in Gašper Markun sta sestra in brat, oba po svoje prisotna v medijskem svetu, a kot sorojenca ju le redkokdo povezuje. Nekaj let mlajša Dora se namreč po poroki piše drugače, zato je bil naš POPkast tudi ena redkih priložnosti, ko sta se lahko skupaj usedla pred kamero in mikrofon, česar sta se zelo razveselila.

Dora Pušavec se je medijskemu svetu prvič predstavila kot miss športa leta 2018, vse od takrat pa je ves čas prisotna kot vplivnica na družbenih omrežjih. Gašper Markun je svojo medijsko pot začel nekaj let prej, a prav v času, ko je njegova sestra postala miss, je sam igral v priljubljenem mladinskem filmu Posledice. "Takrat se spominim, da so v enem mediju zapisali, da je sestra znanega Slovenca postala miss športa in to je tudi edini spomin, da so naju povezali," je zaupal Gašper.

Kot otroka zaigrala v filmu z znanimi slovenskimi igralci

Danes je Dora vplivnica in športnica, Gašper pa igralec in režiser, pot v medijski svet pa sta začela skupaj v filmu Bela gospa. "Sam sem imel že eno vlogo pred tem filmom, pri tem projektu pa so iskali brata in sestro in starša sta naju prijavila na avdicijo. Stara sva bila devet in 13 let. Šolo sva takrat predčasno zaključila," je povedal Gašper, Dora pa je dodala, da sta sodelovala z igralci, ki so danes eni najboljših na slovenski sceni. "Jožica Avbelj je bila babica, Barbara Lapanje Predin in Branko Završan sta bila starša, številne še danes srečam in se pogovarjamo," je povedala. Njune poti so se potem razšle, Gašper je ostal v svetu igre in režije, Dora pa se je preizkusila v marsičem drugem.

Gosta POPkasta sta bila Dora Pušavec in Gašper Markun.
Gosta POPkasta sta bila Dora Pušavec in Gašper Markun.
FOTO: Damjan Žibert

Dora: 'Odprlo se mi je, ko sem postala mama'

Ko je postala miss športa, se je začela več pojavljati na Instagramu, a zares odprlo se ji je dve leti kasneje, ko je postala mama. "Danes se mi zdi, da nisem več samo mama vplivnica, tudi otročka sta že večja. Moja želja je sicer, da bi čez leta postala nekaj drugega in da ne gradim profila z otroki. Zdaj je več poudarka na športu," je povedala, Gašper pa jo je zato poimenoval športna mama vplivnica. Tudi sam je sicer na družbenih omrežjih prisoten, a večinoma zaradi svojega poklica. "Zame je to le platforma in moral sem iti krepko čez sebe, da sem začel objavljati svoje projekte. To je kot nek davek, ki sem ga moral sprejeti kot igralec in režiser," je razkril.

Gašper: 'Bizarno je, da znajo citirati besede Aleksandra Majstra'

Gašperja smo spoznali tudi kot igralca v naših serijah Za hribom, nastopil pa je tudi v epizodni vlogi serije Ja, Chef! "Serijo Za hribom smo snemali v dveh poletjih in to pomeni, da sem bil poleti tri mesece zaseden. Nabralo se je ogromno čudovitih spominov in prijateljstev. Epizodna vloga Aleksandra Majstra je bila bolj intenzivna, saj sem prišel v nek svet, kjer nisem bil vsakodnevno. Prijateljstva so se že spletla med tistimi, ki so snemali več," je povedal o svoji veliki glavni vlogi, ki jo je snemal dva dni. Katera mu je ljubša, se ne more odločiti, mu je pa serija Ja, Chef! prinesla večjo prepoznavnost še posebej med mladimi. "Bizarno je, da znajo citirati besede mojega lika," je povedal presenečeno.

Preberi še Gašper Markun: Rekel bi, da je moj lik en tak 'simpatičen debilko'

Kako sta si podobna, zakaj sta bila kot otroka na bojni nogi, kdo je tisti, ki pogosteje zamuja, kako en drugega vidita v vlogi staršev, kako se Gašper spomni sodelovanja s Timonom Šturbejom in Matejem Zemljičem in ali bi se Dora še kdaj preizkusila kot igralka? Zakaj Gašper ni sodeloval pri Dorinem dokumentarnem filmu, koliko spremljata kariero drug drugega in kdo od njiju je večji sladkosned, sta zaupala v zgornjem POPkastu.

popkast dora pušavec gašper markun pogovor zabava vplivnica igralec
