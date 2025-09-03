Dušan Olaj: od težkega otroštva do bivaka na Marsu

Gost septembrskega podcasta Zgodbe Akrobatov je Dušan Olaj, uspešen podjetnik, ki je leta 1992 ustanovil uveljavljeno podjetje na področju projektiranja, proizvodnje in montaže napihljivih hal oziroma balonov - podjetje DUOL. Gre za svetovno znano podjetje, ki razvija tudi bivak za astronavte za življenje na Marsu.

Dušan Olaj je s podjetjem DUOL prispeval k patentiranju membranske tehnologije z dodatno termoizolacijo, ki je primerna za gradnjo energijsko učinkovitih napihljivih hal. Prepoznaven je tudi po svojem delu na področju razvoja bivališč za vesoljske posadke, zlasti za potrebe prihodnjih misij na Mars. Je šahist, nekdanji aktivni tekač in triatlonec, ki je uspel doseči naziv "Six star finishers". Ta naziv pripada le petim Slovencem, ki so uspešno zaključili vseh šest največjih maratonov na svetu.

Dušan Olaj je bil gost podcasta Zgodbe Akrobatov.

V podcastu je med drugim spregovoril o svojih podjetniških začetkih. Z voditeljem pogovora Urošem Slakom sta spregovorila tudi o ključnih izzivih in spremembah v slovenskem podjetništvu ter pristopih k uspehu. Kot je dejal Olaj, so slovenski podjetniki dobri in delovni inženirji, a jim pogosto manjka samozavesti, prav tako ni poznana potencialnim kupcem. Če kupec ne ve za izdelek ali storitev, je ne more kupiti, opozarja in dodaja, da je Slovenija premajhna za resen poslovni uspeh, zato je treba prodreti na širši trg. Tradicionalno mišljenje, da je dovolj osvajati ozki lokalni trg, ne drži več v sodobnem svetu, opozarja sogovornik. "Časi so se zelo spremenili, tradicionalni pristopi niso več učinkoviti. Svet se hitro spreminja in treba je razmišljati izven ustaljenih okvirjev."

Zase pravi, da je eksistenčni podjetnik, saj je svojo podjetniško pot začel iz nuje.

Tako kot že marsikateri predhodni gost Zgodb Akrobatov, tudi Olaj opozarja, da je nujno treba biti inovativen in razmišljati "out of the box" ter poiskati svoj lasten pristop.

Težko otroštvo in boj za preživetje

Olaj zase pravi, da je 'eksistenčni podjetnik', ki je podjetniško pot začel iz nuje, torej zaradi potrebe po preživetju in doseganju nečesa konkretnega. Kot je dejal, je bilo njegovo otroštvo zelo težko, ker je že zelo zgodaj izgubil mamo, zato je moral zase in za mlajšo sestro prevzeti veliko odgovornosti, pomagati kmetom na vasi in služiti denar že od malega. Ni bilo razkošja ali brezskrbnosti, temveč je bilo treba vedno delati za preživetje, pripoveduje. Prav eksistenčna odvisnost in neizogibna potreba po uspehu sta ga gnali naprej. Kot je dejal, ni smel izgubiti, ker bi to pomenilo, da bi ogrozil družino, prav to pa je označil za veliko motivacijo in prednost. "Boj. Do vrha, ko je najtežje. Še potisniti, iti čez." Za še več zanimivih izkušenj in nasvetov vabljeni k poslušanju celotnega popcasta.

Toni Ulčar