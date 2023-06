Dvojec Freekind.: Lepo je, da prinašava svežino na slovenska tla

Dvojec Freekind., ki ga sestavljata bobnarka Nina Korošak Serčič in pianistka ter vokalistka Sara Ester Gredelj, se že več kot leto dni ne ustavi. Nizali sta singel za singlom, koncertirata po Evropi, vmes pa sta posneli še debitantski album, ki sta ga poimenovali Since Always and Forever. Mešanico r&b-ja, soula, jazza, hip hopa in funka dopolnjuje njuna simpatičnost in sproščena narava, na odru pa prijetna energija, ki očara.

Njuna zgodba se je začela med študijem na Jazz akademiji v Gradcu, kjer sta Nina Korošak Serčič in Sara Ester Gredelj sodelovali pri skupnem projektu, iz katerega je po naključju nastalo nekaj novega – Freekind. S piko. Ker ko živiš svojo filozofijo in jo skozi glasbo deliš s svetom, je to pač to. icon-expand Freekind. sta Sara Ester Gredelj in Nina Korošak Serčič. FOTO: Luka Kotnik Dekleti sta pred kratkim v roke prvič prejeli svojo prvo ploščo, občutek pa je predvsem sproščujoč, pravi Sara. Rdeča nit albuma je odkrivanje samih sebe in opisovanje načina življenja, ki ga živita, in doživljanje vsega, kar se jima je zgodilo v času, ko sta ustvarjali album. Slovensko-hrvaška naveza v slovenskem glasbenem prostoru ne nastopa prvič, vedno bolj uspešni pa sta tudi v tujini. Njune single so pograbile radijske postaje v Avstriji in Berlinu, pravkar sta se vrnili iz turneje po Angliji in bili že z eno nogo na poti v Nemčijo. V Slovenijo se vrneta 15. junija, ko bosta album predstavili še v Kino Šiška, nato pa se vračata na pot. icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right Kot pravita, je bila predvsem Anglija posebno poglavje na njuni poti, saj sta v tem času ustvarili veliko novega glasbenega materiala, nekaj od tega pa bi se lahko v prihodnosti znašlo tudi v predvajalnikih. Kljub uspehu in potrditvam, ki sta jih že dobili, pa Nina in Sara ostajata skromni in predvsem hvaležni za vse, kar se jima dogaja. Pravita, da bosta povsem zadovoljni, če bosta čez pet let še vedno na tej točki, kot sta sedaj – da bosta lahko še naprej delali glasbo in od tega živeli.