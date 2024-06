'Eksperimentov z novimi obrazi si ne moremo privoščiti'

Prav objave premierja Roberta Goloba so v preteklih tednih zaznamovale začetek pogovora. Luka Goršek meni, da lahko "Instagram politika", kot ji pravi, politiko degradira. "Ne degradira samo posameznika, ki objavlja zadeve na Instagram, Facebook ali kam drugam, ampak celotno politiko, potem smo vsi v istem košu. Ljudje imajo občutek, da se ukvarjamo samo še s taktiko, kako bomo dostopali do njih prek omrežij." Ob tem David Klobasa poudarja, da je na družbenih omrežjih pomembna predvsem pristnost. "Predsednik vlade ima partnerko, ki se je poslovno ukvarjala z družbenimi omrežji, vplivništvom in to delo opravlja odlično. Vsekakor pa ni dobro, da politika išče nove poti skozi družbena omrežja, delujejo precej odigrano, nepristno." Goršek pa je pripomnil še: "Če potrebuješ svetovalca za družbena omrežja, potem jih ne uporabljaj, ker je zelo očitno, da ti vsebino pripravlja nekdo drug. Ni samo premier tak, se pa jasno vidi, da zelo neodkrito objavlja stvari, si rečejo – tri dni nismo nič objavili, daj, objavimo nekaj, da držimo neko nit – to se opazi, gre pa tudi za podcenjevanje državljanov."

'Krščanska demokracija ni verska institucija'

Klobasa je s svojimi stališči v predvolilni kampanji povzročil pravi vihar v stranki NSi, medtem ko so nekateri konkurenti na političnem parketu njegova stališča razumeli celo kot dobro premišljeno taktiko NSi-ja. Neuradno so si nekateri člani NSi-ja želeli, da bi Klobaso iz stranke izključili, sam pa pravi, da vse razburjene glasove v stranki razume: "Še vedno v naši stranki, predvsem med člani, ne v vodstvu, nekatere teme ostajajo tabu teme." Dodaja, da je pred stranko gotovo čas za razpravo o tem, ali bo v prihodnosti ubrala bolj konservativno ali bolj liberalno pot.

Volilna kampanja pred parlamentarnimi volitvami se je že začela

Dogajanje na političnem parketu je že zelo pestro in stranke med seboj že merijo moči v luči prihodnjih parlamentarnih volitev, meni Klobasa. "Želim si povezovanja med etabliranimi strankami, ker se mi zdi, da nobena hiša ne zdrži dolgo na slabih temeljih. Nazadnje je zmagala stranka brez programa, brez vsebine in ne vem, kako lahko pričakujemo kar koli boljšega ali strateško usmerjenega, če javnost temu ne daje poudarka." Luka Goršek pa opozarja, da zahrbtno delovanje med koalicijskimi strankami ne bo obrodilo sadov in da bi morala koalicija vse svoje napore usmeriti v izpolnjevanje predvolilnih obljub in zavez iz koalicijske pogodbe: "Verjamem, da je v državi nek trend, kjer se nove stranke oziroma novi obrazi bolje spopadajo z volilnimi rezultati kot etablirane stranke, ampak iz mandata v mandat se kaže, da si mi ne moremo več privoščiti nekih novih projektov, nekih novih političnih eksperimentov. Ne pravim, da je Svoboda slaba, da je bil slab SMC ali LMŠ, ampak vse te stranke so potrebovale čas za privajanje na politični prostor in potem mine en mandat in na koncu je rezalizirana zgolj tretjina obljub in ta mandat je dokaz tega, mi smo se prvo polovico mandata ukvarjali sami s sabo."

Več podrobnosti, tudi o tem, kaj menita o polovici mandata vlade Roberta Goloba, ali je povezovanje čez politične pole možno ali celo nujno, pa vas čaka v tokratni epizodi POPkasta.