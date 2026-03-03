El Clasico v finalu Lige prvakov? 'Do tega bo težko prišlo'

V novem POPkastu smo se uvodoma dotaknili povratnih tekem play-offa in krizi italijanskih velikanov, največ pozornosti pa posvetili analizi parov osmine finala. Kot favorita za finale smo izpostavili PSG in Arsenal, napovedali pa smo tudi morebitna presenečenja osmine finala. Liga prvakov se na Kanal A in VOYO vrača že čez en teden – v torek bomo pospremili tekmo Newcastla in Barcelone, v sredo pa nas čaka spektakel med Real Madridom in Manchester Cityjem.