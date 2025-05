Elvis Jackson: Glasba je naša edina prioriteta

Skupina Elvis Jackson je stalnica na slovenskih odrih že več kot četrt stoletja. V minulih letih so se morali spoprijeti s težkim izzivom, ko jih je presenetila bolezen kitarista, k nekaj ustvarjalnega premora pa je pripomogla tudi pandemija, ki je zaustavila svet in z njim glasbeno industrijo. Elvisi in Jacksoni se sedaj vračajo z nekoliko prenovljeno zasedbo, pred oboževalce pa so postavili nov studijski album s pomenljivim naslovom We Play For You , s katerim opozarjajo, da so še kako aktivni tako na odrih kot na ustvarjalnem področju.

"Sedel sem pred blokom, tako kot smo mulci včasih sedeli in počeli nič, ko sta mimo prišla Berto in Nenad, ki sta rekla, da sestavljata bend in me vprašala, ali bi igral bas. Rekel sem, da ja in to je bilo to. Moj začetek. Naprej so bile razne peripetije do leta 2007, ko se začne Sokijeva zgodba," je na kratko začetek skupine Elvis Jackson opisal basist Erik Makuc-Slavc.

"Potem smo šli iskat plac za vaje, zamenjali ene tri, naredili štiri ali pet pesmi brez vokala, ko nam je Nenad predstavil še pevca Budo. To je bilo še leta 1997. Hecno je, ker je Nenad pripeljal še bobnarja, Aleksandra Kotnika, in nam rekel, da bo Kotnik igral bobne, on pa perkusije. Tempo se je povečal in perkusije niso več imele smisla, tako da smo potem tista štirka prvič šli na oder 1998. Tisto je bil uradni začetek," se je spominjal Slavc.