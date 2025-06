'Kraljica kremšnit' Ema Pogačar: Bistvo vsakega podjetja so sodelavci

V tokratnem Popkastu Zgodbe Akrobatov se je voditelj Uroš Slak pogovarjal z eno najbolj uspešnih, odločnih in vztrajnih podjetnic, Emo Pogačar. Pogačarjeva je zapustila varno službo v javnem sektorju in ustanovila uspešno podjetje za proizvodnjo blejskih kremšnit, ki je osvojilo mednarodno priznanje. V pogovoru je razkrila težke poslovne začetke, spregovorila o plačilni nedisciplini oziroma malomarnosti, pa tudi o tem, kaj je najboljša stvar v njeni službi.

Uspeh podjetnice Eme Pogačar s tradicionalnimi blejskimi kremšnitami dokazuje, da je kakovost ključna. Njeno podjetje, ki masovno, a ročno proizvaja sladice z naravnimi sestavinami, se širi na tuje trge, vključno z Avstrijo, razvijajo pa tudi zamrznjene izdelke za globalni doseg. Gre za izjemno podjetniško pot, s katero Pogačarjeva dokazuje, da lahko vizija, vera v produkt in neomajna vztrajnost premagajo številne ovire.

V podjetju, ki zaposluje okoli 38 rednih delavcev in nekaj dodatnih, so odnosi s sodelavci prioritetni, Ema jih opisuje kot 'bistvo podjetja'. Poudarja prijateljski odnos in skrb za dobrobit zaposlenih, kar se odraža v odsotnosti težav pri iskanju nove delovne sile, za razliko od mnogih drugih podjetij v gostinstvu in prehrambeni industriji.

Lokalno podjetje z mednarodnim uspehom

Svojo varno zaposlitev v javnem sektorju je pustila za uresničitev drzne ideje: ponuditi najboljšo blejsko kremšnito na trgu. Verjela je, da lahko slovita sladica uspe tako doma kot v tujini. Njena pot, čeprav drugačna, je v svojem bistvu izjemna, saj dokazuje, da se tudi z manjšim podjetjem lahko doseže mednarodni uspeh. Preboj na mednarodni oder se je zgodil na Expu v Milanu leta 2015. Na dogodku, ki je združil predstavnike 144 držav, je potekal anonimen izbor najboljših sladic, blejska kremšnita Eme Pogačar pa je bila uvrščena med deseterico najboljših na svetu.

Letno več kot dva milijona kremšnit

Od skromnih začetkov, ko so dnevno izdelali le okoli 100 do 200 kremšnit, je proizvodnja dosegla impresivne razsežnosti. Trenutno v povprečju izdelajo od 5.000 do 6.000 kremšnit na dan, v sezoni ali ob večjih naročilih pa tudi do 10.000. To pomeni, da letno proizvedejo več kot dva milijona kosov te priljubljene sladice, v vseh letih delovanja pa se je število izdelanih kremšnit povzpelo na zavidljivih 30 milijonov.

Naklonjena zaposlovanju športnikov

Pogačarjeva je dejala, da izjemno podpira mlade podjetnike, ki imajo ‘jajca’, da začnejo s podjetništvom čimprej. Hkrati dodaja, da nikoli ni prepozno za samostojno podjetniško pot.

Kot je v pogovoru z voditeljem Urošem Slakom dejala, so bili na začetku, ko je iskala zanesljive delavce za ročno izdelavo, med bolj zaželenimi športniki, še posebej hokejisti z Jesenic. Njihova disciplina, potrpežljivost in fizična pripravljenost so se izkazale za prednost, zlasti pri ročnem razbijanju jajc, kar je v podjetju predstavljalo nekakšen 'vztrajnostni test', je dejala Pogačarjeva in dodala, da danes zaposleni rotirajo med delovnimi mesti, kar ohranja delovno dinamiko, med sodelavci pa ostaja visok delež bivših ali aktivnih športnikov. Če bi radi izvedeli več o njenih poslovnih odločitvah, načrtih podjetja in o zahtevnosti trenutnih gospodarskih razmer, pa tudi o tem, kaj svetuje vsem, ki bi radi stopili na lastno poslovno pot, prisluhnite celotnemu pogovoru s Pogačarjevo.

Mladi Akrobati: Zgodba ustanoviteljev Sugar Queen Akademije

Ob koncu pogovora lahko prisluhnete še zgodbi dveh podjetnikov, mladih akrobatov, Sandija Planinška in Eve Klinec, ki sta ustanovitelja Sugar Queen Akademije. Ukvarjata se z izdelavo personaliziranih čokoladnih izdelkov, njuna filozofija pa temelji na prepričanju, da vsak človek, kraj ali podjetje nosi svojo zgodbo, ki jo lahko izrazita skozi edinstven okus, doživetje in embalažo pralinejev. Sandi skrbi za kreacijo okusov, medtem ko se Eva posveča dizajnu, zgodbam blagovne znamke in ustvarja edinstvene umetnine iz čokolade.