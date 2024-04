EU volitve: Toninov gentlemanski izhod v sili in tvegana komisarska računica Goloba

Evropska unija ni ključni igralec pri najpomembnejših globalnih temah. Svetovnih kriz in vojnih žarišč ne preprečuje, ampak se nanje odziva. Pri tem pa kampanjsko pada iz ene v drugo temo. Vseeno pa je pomembno zagotovilo za mir, napredek in relativno visok življenjski standard na stari celini, razmišljata tokratna sogovornika političnega podkasata, oba prepričana Evropejca. Kaj pa slovenski prispevek in razplet bližnjih evropskih volitev?

Najnovejša anketa Mediane, ki smo jo v petek objavili na naši spletni strani in kaže prepričljivo zmago opozicijske SDS, je po oceni Romane Jordan realna. Pri tem pa je izpostavila pomemben detajl v izmerjenih političnih razmerjih, ko lahko vse tri koalicijske stranke – GS, SD in Levica – skupno računajo le na tri izvoljene predstavnike v Bruslju. "To je stvar, nad katero se lahko zamislijo," je komentirala nekdanja članica SDS, danes pa ena od soustanoviteljic Platforme Sodelovanja.

Dolgoletni predsednik Desusa pri tem opozarja, da je pred volivci in kandidati še celotna kampanja, kjer sam dopušča možnost, da glede na nedeljsko nacionalno javnomnenjsko anketo največja vladna stranka osvoji celo en mandat več, torej skupno tri.