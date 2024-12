Eva Boto: V meni sta balkanska in koroška trma, to je dobitna kombinacija

Čeprav poje že malega, jo je Slovenija spoznala leta 2012, ko je kot 16-letno dekle stopila na oder Evrovizije. S tem je postala najmlajša slovenska predstavnica na tem prestižnem tekmovanju, vse od takrat pa je z glasbo tudi uradno prepleteno celo njeno življenje. Eva Boto je na sceni že 12 let, a pravi, da je trenutno najbolj iskrena verzija sebe. Kako se spominja Evrovizije, zakaj zase pravi, da je čudna in kdo je oseba, ki ji najbolj zaupa, pa je razkrila v POPkastu.

Evo Boto je Slovenija spoznala kot najmlajšo slovensko predstavnico na Evroviziji, a sama se nikoli ni počutila kot zvezda. Nastop jo je zasidral na slovenski glasbeni sceni, a šele danes lahko reče, da se počuti najbolj iskrena verzija sebe. "Končno lahko delam svoje koncerte in zdaj mi je glasba primarni kruh," je priznala vedno zabavna Korošica.

'Občutek imam, kot bi bila Evrovizija včeraj' Od njenega nastopa na največjem evropskem glasbenem odru je minilo že 12 let, a Eva se ga še danes spominja, kot bi bilo včeraj. "Kot otrok sem vedno sanjala o tem odru in odkar vem zase, smo Evrovizijo doma tudi gledali. To je bil tudi dober izgovor, da sem bila lahko dalj časa pokonci," se nostalgično spominja svoje otroške želje po nastopu, ki za marsikaterega glasbenika predstavlja vrh njegove glasbene kariere, zanjo pa je predstavljal začetek. "Ko pomislim na to, dobim kurjo polt. Moram priznati, da nisem imela normalnega oziroma tipičnega najstništva. A mi ni žal, to je bila edinstvena izkušnja, ki je ne bi zamenjala za nič na svetu," je dodala.

Gostja POPkasta je bila Eva Boto. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

'Pesem Verjamem se me dotakne še danes' Pesem Verjamem, s katero nas je zastopala, prepeva še danes in čeprav bi ji po toliko letih lahko šla že na živce, ima ob njej popolnoma drugačne občutke. "Velikokrat me kdo na nastopih vpraša, kako se je ne naveličam. A jo vsakič začutim drugače. Še danes se me dotakne," je povedala in priznala: "Tudi med občinstvom se ustvari posebna energija ob tej pesmi." Obenem je dodala, da jo je pesem tako definirala, da so jo številni še pred leti obravnavali kot 16-letno Evico, ki še ni odrasla. "Ljudje so me šele po šovu Znan obraz ima svoj glas začeli sprejemati drugače," je iskreno dejala o šovu na naši televiziji, na katerem je tudi zmagala.

Trmasta, vztrajna, glasna, nasmejana – prava Korošica Eva velja za vedno nasmejano in glasno, kdor jo dobro pozna, pa ve, da je tudi zelo vztrajna in trmasta. Zase bi celo rekla, da balkansko trmasta. "Ko zraven primešaš še koroško trmo, je to dobitna kombinacija," se je nasmejala in dodala, da za Korošce velja, da so zelo preprosti, kar velja tudi zanjo. "Vedno bom z največjim ponosom predstavljala Koroško, čeprav sem že dve leti v Ljubljani. Moram priznati, da se tudi tu počutim zelo fino, čeprav sem se selitvi prej zelo upirala," je povedala, obenem pa dodala, da je življenje v prestolnici trenutno zaradi glasbene kariere precej bolj priročno.