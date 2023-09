Eva Pavli: Zdi se mi, da nas ljudje želijo prevečkrat 'popredalčkati'

Čeprav je jasno, da je Eva Pavli izjemno talentirana, kar je dokazala tudi s svojim vsestranskim projektom Sreči, kjer je združila glasbo, poezijo, film in slikarstvo, je vseeno z veseljem odgovorila na naše vprašanje, s čim se pravzaprav ukvarja in kako samo sebe kot umetnico tudi opiše. "Trenutno se gibljem bolj v pop glasbenih vodah. Sicer sem operna pevka, sem študirala na Akademiji in prav tako sem diplomirala iz likovne umetnosti, se pravi iz slikarstva, ampak to še prej, zdaj pa se že nekaj časa zadržujem tukaj in poskušam kombinirati. Rada sem ustvarjalna in poskušam čim bolj povezovati različne umetniške panoge in sem se sprijaznila, da tako pač bo, očitno. Se mi zdi, da te hočejo ljudje vedno popredalčkati in sprašujejo: 'S čim se pa ti pravzaprav ukvarjaš?' In ko jim povem, mi velikokrat rečejo, da kako mi vse to uspe. Ne vem, malo se po vetru obračam, po domače povedano. Kot mi 'zapaše'."

Ob vprašanju o projektu Sreči ji zasijejo oči. Projekt, ki ga opiše kot odgovor na koronske in pokoronske čase, ji je vzel veliko časa in verjetno še več energije. Čeprav je uživala v vsakem koraku in ob vsakem novem poznanstvu, je bil projekt zajeten in precej obširen. "Takrat smo mnogi umetniki ostali nekako izgubljeni v tem, kar smo delali, in sem si nekako 'šiht' našla. Drugače sem samozaposlena v kulturi, nekaj je seveda država pomagala, ampak sem sama sebi rekla, da moram nekaj delati, ker me to gor drži, in potem sem si zamislila ta projekt, kjer bi vse umetnosti nekako povezovala. To sem pogrešala že v času študija, na eni in drugi akademiji, in se mi zdi, da smo se takrat študentje premalo povezovali. To je to, kot sem rekla, da ljudje hitro predalčkajo. Pri projektu Sreči sem različne umetnike, mlade in talentirane ljudi, povabila k temu projektu in je vsak od nas nekaj odnesel od tega projekta. Se mi zdi, da smo na koncu naredili eno tako super zanimivo stvar."