'Evrovizija sveta ne bo rešila in to tudi ni njena naloga'

Avstrija ni le zmagala, rešila je srce in dušo Evrope. Tako pa odmeva po letošnji Evroviziji, ki je poskrbela za enega najbolj napetih obračunov v zadnjih letih. Bi zmaga Izraela pomenila konec Evrovizije? Zakaj Slovenija leto za letom ne najde recepta za uspeh? So strokovne žirije letos reševale čast tekmovanja in kako je mogoče, da so stavnice tokrat tako zgrešile? O tem in marsičem drugem v povsem svežem evrovizijskem POPkastu, v katerem smo gostili novinarja Jana Veharja in Denisa Bendeta Živčeca.