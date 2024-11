Fenomen Joker Out: podpisovanje slovenskih slovarjev in 'feni' na letališčih

POPkast studio sta obiskala dva od petih članov trenutno najbolj uspešne slovenske skupine Joker Out , pevec Bojan Cvjetićanin in kitarist Kris Guštin . Simpatična glasbenika sta se v domovino vrnila po pestrem letu, ki se je po lanskoletnem evrovizijskem živžavu začelo z evropsko turnejo ter se poleti nadaljevalo z venčkom nastopov na poletnih glasbenih festivalih, tudi na nam bližnjih in izredno priljubljenih festivalih Sziget in Exit. Vmes pa sta Bojan in Kris skupaj z Nacetom Jordanom , Juretom Mačkom in Janom Petehom živela v Londonu in snemala prihajajoči tretji album Souvenir Pop .

POPkast s članoma zasedbe Joker Out in novinarko Evo Mavrič.

V najnovejšem POPkastu sta se Bojan in Kris dotaknila dogodivščin s turneje, predvsem s Finske, kjer je skupina Joker Out pravi hit, oboževalci jih čakajo kar na letališču. Razkrila sta tudi, kaj vse zanje naredijo njihovi zagreti oboževalci, tudi to, da na koncerte hodijo s slovarji slovenskega jezika in se učijo njihovih besedil. Kaj vse še počnejo? Gredo zagreti oboževalci tudi kdaj čez mejo?

Glasbenika sta spregovorila tudi o tem, kako so se njihovo življenje in odnosi spremenili sedaj, ko so slavni. Kako se ljudje, predvsem v Sloveniji, obnašajo do njih sedaj, ko so prepoznavni? Imajo izkušnje z lažnimi odnosi? Kako je z ljubezenskimi odnosi in zmenki? O tem in marsičem drugem v najnovejši epizodi POPkasta.