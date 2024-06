Fenomen zvezdnice Taylor Swift: Ona je piflarka

Nekateri jo obožujejo. So z njo celo obsedeni. Zanjo so pripravljeni dati več sto ali celo več tisoč evrov, prepotovati svet in vedeti vse o njej. Drugi ob omembi njenega imena zgolj močno zavijejo z očmi in izrečejo kakšno pikro ali dve. Z glasbenico Anabel in zgodovinarko dr. Manco G. Renko smo govorili o fenomenu zvezdnice Taylor Swift, ki je trenutno v samem vrhu glasbene industrije. Zakaj je tako uspešna? Je res toliko boljša od ostalih ustvarjalcev? Ali svoj vpliv premalokrat uporabi za dobro in kakšna je njena prihodnost? Se bo zapisala med velika imena ali zbledela v pozabo? O tem in marsičem drugem v novem POPkastu.