Finančni POPkast: 23-odstotni donos in trendi za bodoče naložbe

Finančna pismenost ni le nuja današnjega časa, ampak tudi ključ do dolgoročne uspešnosti na finančnih trgih. V tokratni epizodi Finančnega POPkasta smo z gostoma Nikolo Maljkovićem, finančnim analitikom, in Simonom Skubinom, upravljavcem premoženja iz podjetja Optimtrader, zaključili projekt "Svet portfelj". Vlagali smo v rudarje zlata, energetske sklade, bitcoin in tehnološki sektor ter tudi v posamezne delnice kot so Disney, Alibaba in Google. Izpostavili smo pomen diverzifikacije v portfelju, kako obvladovati tveganja in kako postopoma povečevati ali zapirati pozicije v določenih naložbah. " Namen je bil, da pokažemo, kako se upravlja portfelj. Kakšne so velikosti pozicij in kako vstopamo v naložbo, kdaj se odločamo za izstop z minusom. Tisti, ki želi biti aktiven vlagatelj, je lahko dobil občutek, kako to deluje."

Obravnavali smo nekaj ključnih globalnih tem, ki trenutno vplivajo na trge. Med njimi so ameriške volitve in naraščajoče možnosti za zmago Donalda Trumpa, ki so že začele vplivati na gibanje delniškega trga in vrednost Bitcoina. Razpravljali smo o rastočem ameriškem dolgu in alternativah dolarju, vključno z BRICS in Bitcoinom, ter zakaj bo proces dedolarizacije tako dolgotrajen in zahteven. Analizirali smo tudi polprevodniško industrijo, ki se vse bolj kaže kot nova "nafta" 21. stoletja, ter izpostavili trenutne geopolitične napetosti, ki vplivajo na ceno surove nafte. " Če bi cena nafte padla pod 65 za sodček, bi mnogi proizvajalci črpali z izgubo in tega si nihče ne želi."

Srebro je zaradi svoje dvojne vloge kot naložba in industrijska surovina podvrženo tako gospodarskim kot finančnim dejavnikom. Trenutno pridobiva na vrednosti zaradi naraščajočega povpraševanja v industriji, zlasti v sektorjih zelene energije (sončne celice) in elektronike, ob hkratnem iskanju varnih naložb v času gospodarske negotovosti. Vendar pa ga zaradi volatilnosti pogosto prekaša zlato, ki je varnejša zatočiščna naložba.

Govorili smo tudi o družbi Palantir Technologies, ki je specializirano za analizo podatkov in razvoj programske opreme, ki vladnim agencijam, podjetjem in vojski omogoča analizo velikih podatkovnih zbirk. Njihove rešitve so izjemno iskane v sektorjih nacionalne varnosti, obrambe in zdravstvenih storitev, zaradi česar ima Palantir dolgoročne pogodbe z ameriško vlado in z drugimi ključnimi mednarodnimi institucijami. Kljub potencialu za rast in širitev na komercialne trge se podjetje sooča z izzivi glede donosnosti, saj še vedno ni konsistentno dobičkonosno, kar skrbi vlagatelje v tehnološkem sektorju.

