Finančni Popkast: Aktivno trgovanje in davki

Vlagatelj, ki doseže desetodstotni letni donos, se lahko pohvali, da je nadpovprečno uspešen. Aktivni trgovci lahko desetodstotni donos dosežejo v enem dnevu. Zaslužki so lahko višji, vendar je višja tudi stopnja tveganja. Statistično kar devetdeset odstotkov trgovcev začetno naložbo izgubi.

Trgovanje poteka na različnih trgih s surovinami, delnicami, valutnimi pari in kripto sredstvi. Priljubljeno je tudi trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami. V Finančnem Popkastu smo gostili aktivnega trgovca Nenada Stankovića iz Optimtraderja, ki je začel trgovati v času študija ekonomije. Pred dobrim desetletjem še ni bilo veliko ljudi, ki bi aktivno kupovali in prodajali naložbe. Začel je s tako imenovanimi "penny stocks", poceni delnicami. " Te delnice so prikazane tudi v filmu Volk iz Wall Streeta in so znane po svoji volatilnosti. Imel sem srečo, da sem takoj ujel dober val in ustvaril res lep donos, ki se je kasneje izkazal kot prekletstvo, saj sem ves začetni rezultat izgubil."

Obstaja veliko različnih pristopov k aktivnemu trgovanju: od dnevnega, ki lahko traja vsak dan po več ur, do t. i. sving trgovanja, ko trgovec sledi trendom več dni, morda celo tednov. "Poleg časovne komponente so pomembni tudi razlogi, zakaj si vstopil v določeno pozicijo, kakšni ideji oziroma strategiji slediš." Še pred začetkom trgovanja je treba pri reguliranemu ponudniku odpreti račun. Na trgu je veliko goljufov, ki ponujajo storitev prek urejenih spletnih strani, vendar mnogi sploh nimajo navedenega uradnega sedeža podjetja. Tudi če podjetje obstaja, je treba preveriti, v kateri državi je družba registrirana. Je to na trgih v razvoju ali v državah, kjer so kapitalski trgi močno razviti kot pri nas v EU ali ZDA. "Pomembna je tudi jamstvena shema, ker imaš lahko odličnega brokerja, ki ti ne bo zagotvaljal kritja, če bi njegova družba propadla. Pomembno je, da imaš možnost svoje delnice oziroma naložbe prenesti na drugega brokerja, če si nezadovoljen s poslovanjem ali dobiš boljše pogoje."

V Finančnem Popkastu smo se dotaknili tudi davkov, ki so sestavni del vsake poslovne transakcije nakupa ali prodaje naložbenih sredstev. Trgovanje z vrednostnimi papirji oziroma delnicami zahteva od posameznika, da vsako leto Finančni upravi odda napoved kapitalskih dobičkov, stopnja davka je 25-odstotna, vendar se z leti niža. Trgovanje z izvedenimi finančnimi inštrumenti zajema terminske pogodbe ali opcije in stopnja davka je kar 40-odstotna. Finančni upravi je treba vsako leto tudi poročati o vseh prejetih dividendah in navesti vse prejemke iz naslova obresti. "Davčna osnova je razlika med nakupno in prodajno ceno, pomnoženo s tečajem, če nekaj kupimo v dolarjih, moramo poročati v evrih." Upoštevati je treba različne predpise: na primer, če smo prijavili izgubo na določeni delnici, ne smemo v 30 dneh ponovno kupiti iste delnice, ker se nam izguba ne bo uveljavljala, pri terminskih pogodbah ali opcijah pa tega pravila ni.

