Finančni Popkast: Analiza portfelja ob zaključku leta

Konec leta se vlagatelji posvetijo zaključni analizi portfelja. Katere naložbe so ustvarile najboljše donose in zakaj? Katere investicije so imele letos izgubo? Nikoli ni bil namen, da s portfeljem nudimo finančne nasvete, ravno obratno, vsako oddajo izpostavljamo, da s portfeljem želimo zgolj pokazati proces vlaganja, kako ustvariti lastno naložbeno shemo oziroma lastni sklad. Svet portfelj ni finančni nasvet, ampak je namenjen informiranju. Gosta zadnjega letošnjega Finančnega Popkasta sta finančni analitik Nikola Maljković in upravljavec premoženja Simon Skubin iz Optimtraderja. Uvodoma smo razpravljali o aktualnih finančnih novicah, kot je možnost nižanja obrestnih mer in zgodovinsko najvišjih vrednostih na delniških indeksih tako v ZDA kot Evropi. Za dobre gospodarske obete na stari celini je ugodna tudi letošnja cena plina, ki je za skoraj 70 odstotkov nižja kot lansko zimo.

Simon Skubin in Nikola Maljković FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Nasdaq je prejšnji teden dosegel tako imenovani ATH ( ang. all time high), najvišjo zgodovinsko vrednost. " Še vedno obstaja možnost, da gremo še višje, sploh če bomo imeli trend nižanja obrestnih mer v naslednjem letu. Glavno vprašanje je, ali bodo tehnološke delnice v prihodnje delale slabše kot kakšen drug sektor, na primer hitro rastoča podjetja," izpostavi analitik Nikola Maljković. Na finančnih trgih vidimo zanimiv trend, kako delnice v ZDA in Evropi dosegajo zgodovinske vrednosti, medtem ko centralne banke zaostrujejo monetarno politiko s kvantitativnim zategovanjem (QT – ang. quantitative tightening). Medtem Kitajska centralna banka sprošča monetarno politiko s kvantitativnim sproščanjem ( QE – ang. quantitative easing ), vendar kitajske delnice izgubljajo vrednost in ostajajo pri zelo nizkih cenah. "Kitajski gre slabo, zato ekonomijo stimulirajo, kar se trenutno še ne vidi na delniškem trgu, vendar bomo verjetno to kmalu začutili in videli sicer morda najprej skozi energijo in surovinske trge, ki bi se lahko začeli dražiti," je pojasnil upravljavec premoženja Simon Skubin.

V naslednjem letu lahko pričakujemo dodatni upad inflacije in posledično nižanje obrestnih mer. V ZDA se začenja pomembno volilno leto in načeloma takrat delniški trgi rastejo. Analizirali smo delnice in ETF-je v portflju ter pogledali, kaj je ustvarilo najvišji donos oziroma katera delnica v našem portfelju je imela najvišjo izgubo. Kitajska Alibaba je bila ena izmed prvih naložb v portfelju in je v treh mesecih ustvarila največjo izgubo in sicer za 13,54 odstotkov. Podjetje, ki koplje in prodaja premog, Peabody Energy, prav tako ni ustvarilo željenega donosa in je trenutno 0,34 odstotka pod vrednostjo začetne naložbe. ETF, ki sledi 1762 svetovnim delnicam in dividendam z oznako VGWE, je ustvaril 3,17-odstotni donos. Pan American Silver z oznako PAAS, ki ima rudnike zlata in srebra, je od 21. septembra poskočil za 3,76 odstotke. Konglomerat luksuznih znamk Louis Vuitton Moet Hennessy z oznako LVMH/MC je imel v treh mesecih 7,22-odstotni donos. Disney spada med najbolj donosne delnice v portfelju v zadnjih treh mesecih, ker je imel 11,30-odstotni donos. Med zadnjimi naložbami v portfelju je bil ETF, ki sledi ceni Bitcoina z oznako BTCE, v zadnjem mesecu je imel 11,39-odstotni donos. Najbolj donosna naložba v portfelju je ETF, ki sledi indeksu malih in srednje velikih ameriških podjetij Russel 2000, z oznako ZPRR, ki je imel 12,59-odstotni donos.

