Finančni Popkast: Analiza Svet portfelja

V torek so v ZDA poročali, da je oktobrska inflacija padla in je na letni ravni 3,2-odstotna, kar je nižje, kot so analitiki pričakovali. Posledično ameriška centralna banka Fed skoraj zagotovo ne bo več dvigovala obrestnih mer, ampak jih bo v naslednjem letu samo še nižala.

icon-expand Inflacija v ZDA FOTO: Y Charts

icon-expand Finančni analitik Nikola Maljković FOTO: POP TV

Svet Portfelj, ki ga upravljamo skupaj s Simonom Skubinom, upravljavcem premoženja, in finančnim analitikom Nikolo Maljkovićem iz Optimtraderja, je bil v prejšnjem tednu obarvan rdeče. Bili smo na manjši izgubi, vendar smo ta teden ponovno v pozitivnih številkah, ker so delniškki trgi oživeli. Nikola Maljković pojasni, da je pred vlagatelji tako imenovani ''end of year rally'', vzpon delnic, ki traja zadnja dva meseca v letu. "Tradicionalna predbožična rast delnic oziroma ameriško Santa Claus rally se ponavadi začne 22. decembra.''

icon-expand Upravljavec premoženja Simon Skubin FOTO: POP TV

Nedavno smo poročali tudi o dobrih rezultatih s trga dela, podatki o padajoči inflaciji so na finančne trge prinesli še dodaten optimizem. Simon Skubin izpostavi, da je poleg dolarja padla tudi donosnost na enoletno ameriško obveznico in posledično smo videli lep skok majhnih in srednje velikih podjetij, ki jim sledimo skozi indeks Russell 2000. ''V Svet portfelju smo z 10 odstotki izpostavljeni ETF-ju, ki sledi temu indeksu in je v torek poskočil za 3,5 odstotka.''

Septembra je bila letna inflacija 3,7-odstotna, oktobra so pričakovali upad na 3,3 odstotka, vendar je inflacija padla na 3,2 odstotka. Močneje od pričakovanj se je znižala tudi jedrna inflacija, ki izključuje cene hrane in energentov ter je pri štirih odstotkih na najnižji ravni v zadnjih dveh letih.

icon-expand S & P 500 FOTO: TradingView

Osrednji ameriški delniški indeks S & P 500 je od avgusta do oktobra, tri zaporedne mesece, padal in izgubil 10 odstotnih točk. V zadnjih dveh tednih je izgubo izničil in presegel raven 4500 dolarjev.

icon-expand Nasdaq FOTO: TradingView

Nasdaq, ki sledi tehnološkim delnicam, je prav tako v novembru pridobil skoraj 13 odstotnih točk. Polovico indeksa predstavlja sedem veličastnih podjetij: Amazon, Tesla, Meta, Microsoft, Apple, Alphabet (Google) in Nvidea. Slednje podjetje je v zadnjih 10 dneh pridobilo dodatnih 280 milijard tržne vrednosti.

icon-expand Disney (oznaka DIS) FOTO: TradingView

Od prvotne naložbe v Svet portfelj je delnica družbe Disney poskočila za 15 odstotkov.

icon-expand Pan American Silver, oznaka PAAS FOTO: TradingView

Pan American Silver je imela največjo izgubo od začetne naložbe, delnica je trenutno za 7 odstotnih točk nižje, kot je bila konec septembra.

icon-expand ETF, ki sledi rudarjem zlata z oznako GDX FOTO: TradingView

V Finančnem popkastu smo razpravljali, kaj je ETF, kako ga izbrati in kakšna so tveganja. Izpostavili smo tudi ETF, ki sledi rudarjem zlata.

icon-expand Graf zlata v dolarjih za 31,1-gramsko unčo FOTO: TradingView

Cena zlata se je pri 1818 dolarjih za 31,1 gramsko unčo dvignila na 2000 dolarjev in v novembru spustila na 1960 dolarjev.

icon-expand Alibaba z oznako BABA FOTO: TradingView

Ameriški predsednik Joe Biden in kitajski Ši Džinping sta se danes srečala v ZDA, popoldne pa pričakujemo tudi devetmesečne rezultate poslovanja Alibabe.

icon-expand Svetovni dividendni ETF z oznako VGWE FOTO: TradingView

V Svet portfelju imamo 10 odstotkov sredstev v svetovnem dividendnem ETF-ju z oznako VGWE, ki sledi 1762 delnicam.

icon-expand Bitcoin z oznako BTC FOTO: TradingView

Bitcoin je letos ustvaril štirikrat boljši rezultat kot Nasdaq, ki sledi tehnološkim delnicam. V naslednjem letu bo v ZDA najverjetneje možno kupiti in hraniti bitcoine pri uglednih finančnih institucijah.

icon-expand BTCE – ETF, ki sledi ceni bitcoina FOTO: TradingView