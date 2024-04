Finančni Popkast: Aprilsko vreme na delniških trgih

Največja podjetja v zgodovini človeštva iz kluba veličastnih sedem začenjajo objavo poslovnih rezultatov za prvo četrtletje. Na delniških trgih se pričakuje večja volatilnost. Tesla je prva postregla z dokaj slabimi rezultati, vendar je delnica po objavi rezultatov vseeno poskočila za dobrih 10 odstotkov. Vprašanje, ali je knjiga Pametni vlagatelj, ki jo je pred 75 leti napisal Benjamin Graham in govori o vrednotenju podjetij, še vedno aktualna, je v Finančnem Popkastu zastavil upravljavec premoženja Simon Skubin iz Optimtraderja. "Ko vidiš, kako se trg odzove na določene zgodbe, se upravičeno vprašaš, koliko je vrednotenje še relevantno. S pojavom pasivnega investiranja in demokratizacijo informacij imajo vsi podoben pogled in zagotovo ni več tako enostavno kot nekoč, ko si se lahko osredotočil zgolj na fundament podjetja."

Negotovosti je veliko, inflacija ne popušča in rezanje ključne obrestne mere se oddaljuje proti jeseni, medtem ko so donosi 10-letnih zakladnih menic narasli za devet bazičnih točk na 4,62 odstotka, donosi dvoletnih menic pa so se približali 5 odstotkom, je za Finančni Popkast povzel dogajanje finančni analitik Nikola Maljković iz Optimtraderja. "Enoletna donosnost zakladnih menic je že 5,2-odstotna, vendar kljub temu trg ni korigiral in očitno verjame, da lahko kljub višji obrestni meri zaradi dobrih poslovnih rezultatov še naprej raste. Vidimo, da likvidnost prihaja v sistem, in dokler bo tako, bo ob vsakem padcu nekdo kupoval."

Velika tehnološka podjetja imajo obilo denarja in visoka obrestna mera zanje ne predstavlja večjega izziva v primerjavi z majhnimi in srednje velikimi ameriškimi podjetji, ki so pri poslovanju odvisni od dolga. V Svetovem portfelju imamo 5-odstotno izpostavljenost v ETF ZPRR, ki sledi ameriškemu indeksu Russell 2000, v katerem so majhna in srednje velika podjetja. Naložba je bila izvedena v marcu, ko je bilo še pričakovati, da bo Ameriška centralna banka (FED) do poletja začela nižati ključno obrestno mero, vendar so se razmere in retorika guvernerja FED od takrat spremenile, zato danes z manjšo izgubo zapiramo 5-odstotno naložbo v ETF ZPRR. "Ne potrebujemo dodatnega tveganja, okolje se je spremenilo, in ko smo vstopali v naložbo, smo pojasnili: če se razmere z obrestno mero zaostrijo, bomo izstopili."