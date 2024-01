Katera kripto naložba lahko v letu 2024 ustvari 100-kratnik?

OGLAS

Avalanche (AVAX), ki je po tržni kapitalizaciji kriptovalut na devetem mestu, je v zadnjih dveh mesecih zrastel za več kot 400 odstotkov. Konec oktobra sem v Finančnem POPkastu prvič gostil izkušenega kriptopoznavalca Nejca Bizjaka iz menjalnice kriptovalut Bitstamp. Takrat je Bitcoin prvič po maju 2022 prebil vrednost 30 tisoč dolarjev. Velike ameriške finančne institucije, kot so Blackrock, Fidelity in Grayscale, so pri regulatorju vložile zahtevo za trženje SPOT ETF na Bitcoin. Novembra ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) še ni podala končne odločitve, ampak jo je prenesla na začetek leta 2024. Odločitev ameriškega državnega regulatorja bi lahko dobili že naslednji teden. Medtem je cena Bitcoina dosegla 45 tisoč dolarjev. Nejc Bizjak je v prvem letošnjem finančnem Popkastu razpravljal, ali so vlagatelji, ki niso pravočasno kupili Bitcoina, zamudili priložnost: ''Bitcoin in ostale kriptovalute imajo po mojem mnenju svetlo prihodnost v naslednjih desetih letih, kar se tiče pa kratkoročnih naložb, pa imam občutek, da smo blizu lokalnemu vrhu, ozračje je pregreto in že vidimo manjše popravke."

Nejc Bizjak, Bitstamp FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Nejc Bizjak je oktobra 2023 v finančnem POPkastu pojasnil, da bodo velike ameriške finančne institucije za svoje vlagatelje kupovale Bitcoin prek posrednika, ki bo Coinbase, ameriško javno kotirano podjetje, ki upravlja platformo za menjavo kriptovalut. Delnica Coinbase (COIN) je bila konec oktobra vredna 70 dolarjev, konec decembra pa že 185 dolarjev, kar je porast za 163 odstotnih točk. Prvi teden januarja je delnica zdrsela za 15 odstotkov, zato se mnogi vlagatelji sprašujejo, če je po manjši korekciji pametno odpreti naložbo za daljše časovno obdobje. "Tudi delnice rudarjev bitcoina MARA in RIOT so imele v zadnjih dneh korekcijo za 15 odstotkov, videli smo res lepo rast od novembra do januarja. Kaj bo s ceno v prihodnje, je sila nehvaležno napovedati, zagotovo pa mislim, da bo Bitcoin leto končal višje, kot je danes."

Še 111 dni je do Bitcoin "halving" cikla. Takrat cena najbolj razširjene kripto valute tradicionalno zraste. Letos lahko pričakujemo, da bodo velike ameriške finančne institucije na pomembnih športnih dogodkih, kot je na primer Superbowl, intenzivno oglaševale priljubljeno kriptovaluto. Vendar še vedno obstajajo vplivni posamezniki, ki javno niso naklonjeni kriptovalutam, eden izmed njih je Jamie Diomon, prvi mož največje banke na svetu – JP Morgan Chase, ki je v senatu nedavno izpostavil, da bi prepovedal vsa kriptosredstva, če bi bil v vlogi države. V Ameriki je kripto tema zelo spolitizirana, meni Nejc Bizjak. "Največja banka na svetu je pooblaščeni subjekt, ki lahko pri državnem izdajatelju denar zamenja za delež v ETF in obratno, oni bodo s tem trgovali, kar pomeni, da so zelo globoko v tej ETF zgodbi in Jamie Dimon sedi na dveh stolčkih hkrati. Podobno se je leta 2017 obnašal Larry Fink iz Blackrocka."

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik









Nejc Bizjak, Bitstamp icon-picture-layer-2 1 / 6