Finančni POPkast: Bitcoin kot zrcalo gospodarstva

Minilo je 15 let, odkar je neznana oseba ali več njih z vzdevkom Satoshi Nakamoto ustvarila bitcoin kot orožje proti obstoječi finančni hegemoniji. Trenutna tržna kapitalizacija bitcoina je okoli 1300 milijard evrov in sodi med največje naložbene razrede. V ZDA bi lahko celo postal strateška rezerva.

Bitcoin je zrcalo svetovne gospodarske dejavnosti, je prepričan gost Finančnega POPkasta, ekonomist Klemen Končan Verstovšek, ki je tudi avtor priročnika o denarju 'Od barantanja do bitcoina'. " Bitcoin je sestavljen iz informacij in je zelo likviden. Z njim lahko trgujemo 24/7 in odraža dogajanje tako na geopolitičnem kot makroekonomskem prizorišču." Nedavno je ameriški predsedniški kandidat Donald Trump na največji svetovni bitcoin konferenci obljubil, da bo bitcoin postal strateška rezerva, če bo izvoljen. Dan kasneje je ameriška vlada zgolj prestavila 30 tisoč zaseženih bitcoinov in cena je začela padati. "Bitcoin je volatilen zaradi sprememb v okolju in je še vedno mala barka sredi oceana. Postaja vedno večji in vse bolj stabilen. Kadar bitcoin denominiramo v fiatnih valutah, ki stalno izgubljajo vrednost, bo tudi njegova vrednost vedno nihala."

Po 15 letih obstoja postaja decentralizirano finančno sredstvo zanimivo za finančno industrijo in države. V ZDA velike finančne institucije omogočajo nakup sklada, ki sledi ceni bitcoina. Klemen Končan Verstovšek je obiskal Salvador, ki je prva država na svetu, kjer je bitcoin uradna valuta. Rusija bo zaradi sankcij od septembra naprej za mednarodno trgovino uporabila bitcoin. "Država lahko prepove bitcoin, vendar to zgolj pomeni, da sebe odstrani iz omrežja, ki ga ni več mogoče zatreti. Letos je prelomnica, ko bitcoin prehaja v zrelo fazo, in države ter podjetja ga bodo začele množično uporabljati." Na nedavni bitcoin konferenci je Michael Saylor, lastnik podjetja MicroStrategy, napovedal, da bo v najslabšem scenariju bitcoin čez 21 let vreden vsaj tri milijone dolarjev, kar je 2,77 milijona evrov.

Govorili smo o avstrijski ekonomski teoriji in rekordni zadolženosti ZDA, ki je presegla 35 tisoč milijard dolarjev (32 tisoč milijard evrov). Bitcoin je zelo pomemben, če nastopi obdobje vojne, ker lahko zaščiti premoženje posameznika. "Sovražnik lahko zaseže zemljo, zlato, denar, vendar si ne more lastiti vašega bitcoina, če mu ga sami ne pošljete. Lahko vas prisili, da razkrijete 12 besed, ki so vaše geslo, vendar če vas prej ubije, nikoli ne bo prišel do vašega bitcoina."

