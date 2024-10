Finančni POPkast: Bitcoin od rojstva do globalne prepoznavnosti

OGLAS

Bitcoinova prva leta so bila obdobje eksperimentiranja in pionirskega duha. Ko je Satoshi Nakamoto leta 2009 izdal odprtokodno programsko opremo za bitcoin, si je težko predstavljal, kako dramatično bo to vplivalo na svet. V začetku je imel bitcoin komaj kakšno denarno vrednost; prva znana transakcija z bitcoinom, ko je nekdo kupil dve pici za 10.000 BTC leta 2010, je danes legendarna anekdota. Sprva je bitcoin zanimala le ozka skupina ljudi, ki so bili navdušeni nad konceptom decentralizacije in svobode, ki jo ponuja ta nova oblika denarja, je v tokratnem Finančnem POPkastu izpostavil bitcoin maksimalist dr. Vladimir Hozjan, izvršni direktor NiceHasha: "Bitcoin je nastal pred 15 leti in do leta 2017 je zaključil porodne težave, zdaj prehaja v mladostniška leta, ker trenutno poteka peta epoha od skupno 32, gre za obdobje med posameznimi razpolovitvami oziroma angleško: halvingi, ko se količina prirudarjenih bitcoinov prepolovi."

Dr. Vladimir Hozjan FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Čeprav bitcoin še vedno kaže določene lastnosti upornega mladostnika – volatilnost, hitre spremembe v ceni in nerazumevanje s strani nekaterih – se postopoma razvija v odraslo, stabilno naložbeno sredstvo. Z vse večjim zanimanjem institucionalnih vlagateljev in potencialno uporabo s strani držav kot strateškega sredstva je jasno, da je prihodnost bitcoina svetla. "Pomembna sprememba, ki nakazuje zrelost bitcoina, je zanimanje držav, kot so ZDA, da bitcoin začnejo obravnavati kot potencialno strateško rezervo. Podobno kot zlato, ki ga države hranijo kot zaščito pred valutno nestanovitnostjo, bi lahko bitcoin služil kot zaščita pred inflacijo in devalvacijo fiat valut. Salvador, ki je prav tako sprejel bitcoin kot uradno valuto, že shranjuje del svojih državnih rezerv v bitcoinu. Čeprav tovrstni pristopi še niso splošno sprejeti, nakazujejo, da je vloga bitcoina v globalnih financah vsekakor v vzponu."

Rudarjenje bitcoina je proces, s katerim se transakcije potrjujejo in dodajajo v javno knjigo, imenovano blockchain. Gre za ključni del bitcoin omrežja, ki zagotavlja varnost in zanesljivost transakcij. Rudarji uporabljajo zmogljive računalnike za reševanje kompleksnih matematičnih problemov, kar zahteva velike količine računske moči. Ko rudar uspešno reši problem, prejme nagrado v obliki novih bitcoinov in transakcijskih provizij. Rudarjenje bitcoina ostaja ključno za delovanje in varnost omrežja. Kljub izzivom, kot so energetski stroški in regulativne ovire, nekateri verjamejo, da bi lahko nove tehnologije in obnovljivi viri energije spremenili prihodnost rudarjenja in zmanjšali njegov okoljski odtis. "Vsi rudarji iščejo številko kot pri loteriji, kdo bo prvi našel številko, ki ustreza kriterijem, in vsi rudarji na svetu počnejo enako. Nagrada je vsakih 10 minut. Vsak dan se prirudari 25 milijonov evrov in vsi v sistemu nadzirajo drug drugega, da ni goljufij."

