Finančni Popkast: Čas za prodajo ali nakup?

Letos je v ZDA na voljo regulirani ETF-sklad, ki sledi ceni bitcoina. Samo včeraj so vlagatelji kupili nekaj več kot 9000 bitcoinov v vrednosti okoli 500 milijonov evrov. Rudarjem bitcoina je včeraj uspelo ustvariti zgolj 900 novih bitcoinov, kar je desetkrat manj od povpraševanja na trgu, zato je najbolj znano kriptosredstvo doseglo nov vrh, ki je še vedno za okoli 12 odstotnih točk nižji od zgodovinsko najvišjih vrednosti. V Finančnem Popkastu tokrat s finančnim analitikom Nikolo Maljkovićem in upravljavcem premoženja Simonom Skubinom, ki prihajata iz Optimtraderja, analiziramo naložbe v Svetovem Portfelju. Najboljša naložba v portfelju je v tem trenutku ETF, ki sledi bitcoinu z oznako BTCE, poudarja Nikola Maljković. "Bitcoin raste, ker je povpraševanje večje od ponudbe, in tudi zato smo v torek zvišali našo izpostavljenost za 2 odstotka in imamo v tem ETF-ju zdaj 10-odstotno izpostavljenost. Profit bomo začeli unovčevati, če doseže ceno med 70 in 100 tisoč."

Simon Skubin in Nikola Maljković

Najslabša naložba v portfelju je bila glede na rezultat do nedavnega kitajska Alibaba (BABA), vendar je nižje vrednosti dosegel Pan American Silver z oznako PAAS, ki rudari in proizvaja zlato. Simon Skubin pravi, da so rudarji glede na vrednost zlata padli zelo nizko, zato vidi priložnost, da vstopimo z 10-odstotno pozicijo v naložbo v Newmont Corporation z oznako NEM, ki so veliki rudarji zlata iz Kolorada. "Zapremo 10-odstotno pozicijo Pan American Silver in odpremo 10-odstotno pozicijo v družbi NEM, ki so trenutno na trgu vredni toliko kot leta 2018, ko je bila cena zlata 1300 dolarjev za zlato unčo, danes je 2000. Tudi znani vlagatelj Stanley Druckenmiller je nedavno odprl to pozicijo."

Povečali smo izpostavljenost v svetovnem dividendnem skladu VGWE še za dodatnih 5 odstotkov. Skupno smo po novem izpostavljeni v 15 odstotkih portfelja in ob morebitnih korekcijah na trgu bi pozicijo lahko zvišali tudi do 30 odstotkov. Svetovni dividendni ETF VGWE sledi 1851 delnicam iz različnih sektorjev – od finančnega, zdravstvenega, potrošniškega do tudi tehnološkega. Razpravljali smo, kdaj zapreti drugo najbolj donosno naložbo v portfelju, ki je Disney z oznako DIS. Delnica je v zadnjem obdobju izgubila nekaj odstotkov, vendar ostaja 24 odstotnih točk višje, kot je bila septembra, ko smo jo kupili. Pozicijo bi lahko zaprli v celoti, če bi delnica padla pod vrednost 105 dolarjev (97 evrov), sicer pričakujemo rast do vrednosti okoli 120 dolarjev ( 110 evrov), ko načrtujemo prodajo delnice. Omenili smo tudi zanimive delnice, kot so PayPal, Square – Block in Zoom, vendar se na podlagi argumentov nismo odločili za nakup. Omejitev odgovornosti: Svetov Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena obveščanju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube.

Sklad Berkshire Hathaway, ki ga vodi legendarni vlagatelj Warren Buffett, ima rekordno količino sredstev v denarju. Delnice lastnih družb so prodajali tudi Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jamie Dimon in še kar nekaj velikih imen v finančnem svetu. Pogovarjali smo se tudi o trgovalni strategiji ameriške senatorke Nancy Pelosi, ki je z nakupom delnic Nvidie v zadnjih treh mesecih ustvarila 1,4 milijona dolarjev, kar je malo manj kot 1,3 milijona evrov. Njena nova naložba, ki je odmevala v tem tednu, je Palo Alto Networks z oznako PANW, ki je posledično že poskočila za 10 odstotkov. Gre za družbo, ki skrbi za kibernetsko varnost. Izdelali so platformo, ki vključuje napredne požarne zidove in ponudbe v oblaku, ki te požarne zidove razširijo na druge vidike varnosti.

