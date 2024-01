Finančni Popkast: Cena hrane bo naraščala še naslednjih deset let

OGLAS

Največje nasade pomaranč na svetu je lani prizadel virus, zato je bilo pridelka znatno manj, nižja ponudba je močno dvignila ceno, medtem ko je povpraševanje celo naraščalo. Zaradi podnebnih sprememb je bilo na trgu tudi manj olivnega olja, zato se je cena skoraj podvojila. Visoke vrednosti lahko letos pričakujemo tudi pri surovinah, kot so kakav, kava ali sladkor. Izkušeni finančni analitik Tilen Šarlah iz podjetja Acex je v tokratnem Finančnem Popkastu poudaril, da je bikovsko naravnan na prehrano, ker je to sektor, ki mu bo cena naraščala nadaljnjih deset let. "Dosegamo maksimum proizvodnje, medtem ko število prebivalcev še narašča, če temu dejavniku dodamo še podnebne spremembe, bo hrana zagotovo dražja, in to napoveduje precej svetovno znanih analitikov."

Tilen Šarlah, finančnni analitik Acex FOTO: Damijan Žibert icon-expand

V soboto v Tajvanu potekajo predsedniške volitve in neprimeren odziv Kitajske bi lahko določene delnice potisnil še nižje. Ena od njih je Alibaba, ki je od novembrskega srečanja med predsednikoma ZDA Joejem Bidnom in Kitajske Ši Džinpingom padla za več kot 10 odstotkov, čeprav je temelj podjetja izjemno dober. Leto 2024 bo leto sprememb, saj bo na desetine držav volilo novega predsednika, vendar lahko nastanejo tudi dodatne geopolitične napetosti, ki lahko dvignejo cene energentov, ti pa posledično vplivajo na višjo stopnjo inflacije. Hutijski uporniki so z napadi na kontejnerske ladje v Rdečem morju skoraj v celoti preusmerili promet na daljšo pot okoli Afrike. Savdska Arabija skupaj še z nekaterimi članicami skupine OPEC načrtno črpa manj nafte. Medtem je proizvodnja nafte v ZDA rekordno visoka, saj črpajo kar 13,2 milijona sodčkov dnevno; za primerjavo, Savdska Arabija, ki je do zdaj črpala največ nafte na svetu, trenutno na dan črpa 9 milijonov sodčkov. "Seveda je črpanje nafte v Savdski Arabiji mnogo cenejše kot v ZDA, kjer pridobivajo nafto iz skrilavcev s pomočjo t. i. frackinga in tudi zaloge niso neomejene."

V Finančnem Popkastu smo govorili o aktualnih finančnih dogodkih. Delnica Boeinga je v tem tednu padla za več kot 10 odstotnih točk zaradi incidenta, ko je med poletom letala Boeing 737 odpadel panel z vrati. Težave se stopnjujejo, ker so razrahljane vijake kasneje odkrili pri več prizemljenih letalih. Boeing je imel sicer decembra izjemno uspešen mesec, delnica je strmo naraščala, ker je podjetje imelo kar 369 novih naročil in od tega 301 za Boeing 737. Omenili smo tudi skok delnice Nvidia, ki izdeluje napredne čipe za integracijo umetne inteligence. Ameriška senatorka Nancy Pelosi je nedavno za 5 milijonov dolarjev investirala v 'možnost klica' (angl. call option) na delnico Nvidia, ki je ta teden poskočila za 11,2 odstotne točke. 83-letna senatorka je tako v prvih desetih dneh leta 2024 zaslužila več, kot bo verjetno s senatorsko plačo v celem letu. Glavne finančne novice se v tem tednu nanašajo tudi na dolgo pričakovani spot ETF na bitcoin v ZDA. V torek je prvi mož (SEC) ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo, Gary Gensler, na omrežju X sporočil, da so jim ukradli uradni profil in objavili lažne novice, da je ETF že sprejet. Posledično je cena bitcoina v kratkem času močno zanihala. " Vse se je zgodilo v 15 minutah, nekdo je imel takrat veliko naročil, postavljenih pri zgornji ceni 46.850 dolarjev, in na drugi strani je odprl veliko pozicijo z vzvodom po nižji ceni, ki je ceno potiskala navzgor, ko je prišla novica, so vsi mali vlagatelji zgrabili priložnost in potem je SEC sporočil, da je račun ukraden, zato so vsi začeli prodajati, ampak tisti, ki je imel prave informacije, je v kratkem času lahko dvojno zaslužil."

