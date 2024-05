Finančni POPkast: Dobre in slabe priložnosti na obzorju

OGLAS

Mike Wilson glavni strateg banke Morgan Stanley je zvišal svoj 12-mesečni cilj za S&P 500 za 20-odstotkov, s 4500 na 5400. Ta poteza spreminja obete Morgan Stanleyja z ene najbolj pesimističnih projekcij Wall Streeta na optimistične obete, ki pričakujejo novo rekordno vrednost indeksa. Znani ameriški vlagatelj Stanley Druckenmiller je zaprl pozicijo v podjetju Nvidia. Tudi sklad legendarnega Warren Buffetta ima trenutno največjo izpostavljenost v denarju. Zdi se, da veliki igralci pričakujejo korekcijo in se pripravljajo na nakup. Nedavno je zaokrožila tudi novica, da se Jamie Dimon prvi mož največje banke na svetu JP Morgan Chase želi upokojiti. Na obzorju so vedno dobre in slabe priložnosti. Z današnjima gostoma Finančnega POPkasta finančnim analitikom Nikolo Maljkovićem in upravljavcem premoženja Simonom Skubinom, ki prihajata iz Optimtraderja, smo razpravljali, kako delniške trge zapuščajo še zadnji medvedi, čeprav so indeksi na zgodovinsko najvišjih vrednostih.

Nikola Maljković in Simon Skubin FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Analizirali smo naložbe v Svet portfelju in donos primerjali s svetovnim ETF skladom IWDA, ki ima v zadnjih osmih mesecih za 0,22-odstotka boljši rezultat. Svet portfelj ima od 21.septembra 2023 že kar 17,2-odstotni donos in to brez naložbe v hitro rastoče tehnološke delnice, pri čemer je tretjina portfelja v denarju. Razpršenost portfelja je zelo dobra, ker je tretjina portfelja v denarju, lahko iščemo nove priložnosti, pojasni Nikola Maljković. "Tudi Warren Buffett je v denarju, ker ne najde naložbe, ki je primerna za njegovo strategijo. Podoben izziv ima Svet portfelj, ker vse raste, dosega rekordne vrednosti kot indeksi in kljub temu je potencial za nadaljnjo rast pred nami."

Vse naložbe v Svet portfelju so od tega tedna v zeleni barvi. Zadnji je pozitiven postal proizvajalec in rudar premoga Peabody Energy z oznako BTU. Toplejša zima in nizke cene plina sta dva dejavnika, ki imata v zadnjem obdobju velik vpliv na ceno premoga, izpostavi Simon Skubin, ki dolgoročno pričakuje rast delnic BTU. " V naslednjem letu sta napovedana zgolj dva projekta, ki sta vezana na metalurški premog in enega od teh ima Peabody Energy kar ni vkalkulirano v zdajšnjo vrednost delnice. Verjamem, da bi takšen projekt lahko povečal dobiček podjetja. Delnica je bila nedavno na zelo zanimivem nivoju, torej poceni, zato smo delnico dokupili in pozicijo zvišali za 5 odstotkov."

Ameriški milijarder in upravitelj hedge skladov David Tepper je v prvem kvartalu letos kupoval kitajsko Alibabo, ki predstavlja že 12 odstotkov njegovega portfelja. Kitajski indeks je letos dosegel 16-odstotni donos in tako prehitel svetovni ETF, ameriški S&P 500 in tudi Nasdaq pove Nikola Maljković. " Vidimo, da denar počasi prihaja na Kitajsko, ki je bila v zadnjem obdobju podcenjena. Veliki investitorji po navadi trgujejo z večmesečnim horizontom, zato ni pričakovati, da bi kitajske delnice prodali v kratkem." ZDA dviguje trošarino za določene kitajske izdelke. Kitajska centralna banka prodaja ameriške obveznice in kupuje zlato. Cena zlata je prav tako na zgodovinsko najvišjih vrednostih, kar je to tudi varovalo pred geopolitičnimi napetostmi, pravi Simon Skubin. " Države postopno izvajajo diverzifikacijo v zlato. ZDA imajo rekordni dolg, ki še naprej raste, in mnogi pričakujejo, da bo dolar v prihodnje devalviral in to željo omenja predsedniški kandidat Donald Trump."

