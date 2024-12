Finančni POPkast: Ekonomist, ki birokracijo reže z motorko

Libertarni anarho-kapitalist, predsednik Argentine Javier Milei, je pritegnil globalno pozornost s svojo radikalno strategijo za boj proti inflaciji in birokraciji. Njegov načrt, imenovan motorka, vključuje drastično krčenje državnih izdatkov, poenostavitev regulacij in zajezitev vrtoglave inflacije v Argentini.

Čeprav je njegov pristop nekonvencionalen, odpira pomembna vprašanja za Evropo in Slovenijo, ki se soočata z lastnimi ekonomskimi izzivi – čeprav bistveno manj dramatičnimi kot Argentina. Mileijev gospodarski načrt temelji na znižanju javne porabe za do 15 odstotkov BDP in zaprtju celotnih ministrstev, ki jih ocenjuje kot nepotrebne. Zavzema se za dolarizacijo – uvedbo ameriškega dolarja kot nacionalne valute – kot sidro za pričakovanja glede inflacije. Zaradi tega je požel pohvale fiskalnih konservativcev, a tudi ostre kritike tistih, ki se bojijo socialnih nemirov in poglabljanja neenakosti. Milei svoj boj proti inflaciji primerja z uporabo motorke: brutalen, a nujen poseg v preraslo "džunglo" neučinkovitosti in monetarne ekspanzije, izpostavi Matej Rigelnik, direktor Equinoxa, ki je bil gost tokratnega Finančnega POPkasta. Letos je bil v Argentini že trikrat, nazadnje v novembru. "Prinesel sem pokazat, kaj pomeni inflacija v praksi, to je bankovec za 100 evrov, ki si ga lahko zamenjal za 100 pesov, zdaj je 100 pesov zgolj še 10 centov. Tako hitro inflacija požira vrednost denarja."

Evropska unija za razliko od Argentine uživa relativno nizko inflacijo, a se sooča s strukturnimi gospodarskimi težavami, ki jih Mileijeva motorka simbolično osvetljuje. Visoka zadolženost zavira naložbe v izboljšanje produktivnosti, kot so izobraževanje, infrastruktura in tehnologija. Medtem je rast produktivnosti v Evropi zastala, kompleksne regulacije in togost trga dela ta problem še poslabšujejo. Na primer, strogi zakoni o zaposlovanju odvračajo podjetja od zaposlovanja, kar je posebej izrazito v Sloveniji, kjer so davki na delo med najvišjimi v Evropi. "Evropa je Silicijeva dolina regulacij in medtem ko se mi ukvarjamo z zamaški na plastenki, se srednje velika in tudi majhna tehnološka podjetja selijo v ZDA, kjer hitreje in lažje uspejo."

Evropa morda ne potrebuje motorke, a premišljeno obrezovanje gospodarskih neučinkovitosti bi lahko bilo ravno tisto, kar kontinent in Slovenija potrebujeta za uspeh. Produktivnost v Sloveniji, čeprav višja kot v Argentini, zaostaja. Togost trga dela in staranje prebivalstva dodatno obremenjujeta javne finance. Vendar pa slovenska tradicija močne socialne države in javnih storitev močno odstopa od Mileijeve radikalne varčevalne politike. Mileijeva ekonomija z motorko je hkrati opozorilo in prebujenje. Njegova pripravljenost za soočenje z ukoreninjenimi interesi in vrtoglavo inflacijo ponuja lekcije za države, ki se soočajo z neučinkovitostjo in stagnacijo. "Bistvo avstrijske ekonomske doktrine je poudarek na individualni svobodi, prostem trgu in spontani urejenosti gospodarstva, kjer cene, nastale prek ponudbe in povpraševanja, učinkovito usmerjajo razporeditev omejenih virov brez potrebe po državnem vmešavanju."

