Finančni Popkast: Geopolitična tveganja

Vojna v Ukrajini ima velik vpliv na slabe gospodarske rezultate v Evropski uniji. V primeru vojaških eskalacij v Tajvanu bi se z gospodarsko recesijo spopadel ves svet. Globalizacije ni več, živimo v multipolarnem svetu.

V tokratnem Finančnem Popkastu je profesor za mednarodne finance z Ekonomske fakultete v Ljubljani dr. Mojmir Mrak analiziral aktualna geopolitična tveganja v svetu. Velik uspeh je bil, da sta se prejšnji teden v San Franciscu srečala predsednika Združenih držav Amerike Joe Biden in Kitajske Ši Džinping. Pred tem so bili namreč od afere z vohunskimi baloni ter obiska Nancy Pelosi v Tajvanu komunikacijski kanali med državama prekinjeni, zdaj pa so se odnosi nekoliko izboljšali. "Ne govorimo o vojni, v primeru Tajvana bi se lahko med vojaškimi ladjami zgodila slučajna napaka in že to predstavlja veliko tveganje za svetovno gospodarstvo."

Dr. Mojmir Mrak

Globalizacija je pomenila obdobje, ki je dobro za mednarodno poslovanje, vendar je danes svet drugačen, multipolaren. Danes je Kitajska glavni kreditor vsaj 20 držav v razvoju in posledično tudi njihov osrednji trgovski partner. Poleg ZDA smo dobili Kitajsko, ki postaja paralelni gospodarski in politični pol. Uveljaviti se želi kot vodja združenja držav BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika), vendar ji pri tem Indija nasprotuje. "BRICS nima medsebojne koherentnosti in težko se dogovorijo, kar smo videli, ko se niso znali dogovoriti, kdo bo vodil denarni sklad, ki bi bil alternativa mednarodnemu denarnemu skladu."

V ZDA so tehnološke delnice v novembru poletele v nebo. Inflacija se zmanjšuje in scenarij o mehkem pristanku, ki si ga želi Jerome Powell, prvi mož ameriške centralne banke Fed, se zdi uresničljiv. Vseeno se nam obetajo visoke obresti za dlje časa. "Od gospodarske krize leta 2008 živimo v drugačnih časih, visoke obresti niso nova normalnost, kar smo imeli zadnjih 10, 15 let, ni bilo normalno. Zdaj smo bližje tistemu, kar je dejansko normalno, če gledamo daljše 30-, 40-letne cikle."

