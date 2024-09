Finančni POPkast: Gospodarski obeti in analiza tveganj

OGLAS

Nafta se uporablja tudi v kmetijstvu, nižja cena in dobri vremenski pogoji za proizvodnjo kmetijskih poljščin so letos pozitivno vplivali na nižjo stopnjo inflacije v Evropi, ki je skoraj dosegla želeno povprečno stopnjo dveh odstotkov. Rast plač se umirja in trg dela je stabilen, zato se čuti gospodarsko ohlajanje ter pričakuje nadaljnjo rahljanje monetarne politike, je v Finančnem POPkastu povzel glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc, CFA. "Cene storitev so odraz trga dela in še vedno naraščajo. Zdaj so približno na štirih odstotkih in zato bi lahko ponovno imeli dvig inflacije na 2,5 ali 3 odstotke. Zato pot ECB z nižanji obrestnih mer ni jasno začrtana. Predsednica Christine Lagard je rekla, da ostaja previdna, ker ne ve, kaj se bo zgodilo na trgu dela, nihče tudi ne more predvideti, kaj se bo v prihodnosti zgodilo s ceno energentov."

Nemška industrija je že zadnjih deset let manj uspešna od ostale Evrope, ker so proizvodnjo selili na Poljsko, Madžarsko, Slovaško, Romunijo, Turčijo in deloma tudi v Slovenijo. Statistično se v proizvodnjo motornih vozil v Sloveniji šteje Revoz in trije proizvajalci avtodomov oziroma počitniških prikolic. Večji odsek predstavljajo številna podjetja, ki so dobavitelji izdelkov za avtomobilsko industrijo in so specializirana za določen segment, da bi lažje ohranila cenovno konkurenčnost. "Pretresi v avtomobilski industriji, ki jih zdaj spremljamo, bodo imeli negativen vpliv v daljšem časovnem obdobju. Proizvodnja v avtomobilski industriji je bila v zadnjih sedmih mesecih za 2 odstotka višja, kar nakazuje, da je pri nas bolje kot drugje, vendar ne smemo pozabiti, da je proizvodnja v Revozu zelo nizka, če gledamo v obdobju zadnjih petih let. Za Slovenijo je avtomobilska industrija pomembna, imamo pa malo podjetij, ki so osredotočena zgolj na avtomobilsko industrijo. Manjša podjetja so se iz preteklosti že naučila, da je pomembno proizvajati del izdelkov tudi za druge industrije, ker nikoli ne vemo, katera industrija lahko zaide v težave."

Nizozemski ASML proizvaja litografske stroje za proizvodnjo naprednih čipov, ki jih uporabljajo za razvoj umetne inteligence. Svet je v vojni za čipe, ker so ključni za nadaljno gospodarsko rast. Tako kot je nafta vplivala na pomembne dogodke v 20. stoletju, imajo polprevodniki enako vlogo v modernem času. Določene surovine so ključne za polprevodniško industrijo in imajo strateški pomen. "Za najbolj kakovostne čipe je primerna zgolj ena vrsta peska iz ZDA. Glavna bitka poteka med Kitajsko in ZDA, ki je pri dizajnu čipov v prednosti. Razvoj boljših čipov pomeni, da bo družba imela boljše življenje in je seveda ključnega pomena tudi za obrambo."

