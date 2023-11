Finančni Popkast: Investiranje v nepremičnine

Lastna nepremičnina je za povprečnega Slovenca statusno zelo pomembna, veliko bolj kot denar na banki ali naložba v vrednostne papirje, izpostavi izvršni direktor nepremičninske delniške družbe Equinox, Matej Rigelnik. "Noben drug naložbeni razred ne seže do pet nepremičninam, to je temelj bogastva Slovencev." Investicija v nepremičnino, v kateri človek tudi biva primarno, sploh ni naložba, ampak se poslovno razume kot luksuz, ker ne ustvarja denarnega toka, saj od nje lastnik ne dobiva najemnine, obresti ali dividend. Če bi cene nepremičnin začele padati, bi nepremičnine postale breme oziroma strošek. "Večja kot je nepremičnina, večja je obveznost, na primer kuhinja bo čez 10 let stara, parket se bo obrabil ,lahko nastane poškodba na ceveh in podobno, zato je obsesija Slovencev z nepremičninami dvorezni meč." Stanovanjska nepremičnina, v kateri živimo, ni investicija in je pomembno, da to ločimo.

Vsako leto gradimo nove nepremičnine, vendar se število prebivalcev v Sloveniji ne povečuje, še vedno nas je dva milijona, že od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Ni videti, da bo demografska struktura čez 30 let izrazito drugačna, kot je danes. "Zagotovo nas ne bo tri milijone in tudi v Ljubljani je 300 tisoč ljudi že zelo dolgo, demografska slika zagotovo ni razlog za rast cen nepremičnin." Cene nepremičnin rastejo predvsem na lokacijah kjer je še vedno višje povpraševanje in to je poleg Ljubljane še na Obali ter v Kranjski Gori. Bi nepremičninski davek, ki ga poznajo vse razvite evropske države in tudi ZDA, v Sloveniji omejil posameznike, da si lastijo 15 in več stanovanj ter bi z regulacijo pripomogel k večji dostopnosti nepremičnin na trgu in nižji ceni?

Ministrstvo za finance je že v mesecu marcu napovedalo, da septembra napoveduje izdajo tako imenovane ljudske obveznice. Na hrvaškem so podoben projekt uspešno izpeljali in zbrali okoli 1,3 milijarde evrov, državljani pa so v zameno dobili 3,6 % letne obrestne donose. "Obveznica je inštrument, s katerim si država izposodi denar in donosi so obresti, ki jih mora plačati tistemu, od katerega si je denar izposodila. Država si denar izposodi v tujini, pri banki, kot je JP Morgan, in njim plača obresti, kaj ne bi bilo bolje, da si sposodi denar od ljudi glede na to, da imamo 26 milijard evrov na depozitih in potem obresti plačuje državljanom?"