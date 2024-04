Finančni Popkast: Investirati v delnice ali nepremičnine?

OGLAS

Nevarno je tudi sedeti križem rok in čakati, da vrednost nepremičnin in delnic pade na nižje vrednosti ter šele takrat investirati. Samo zato, ker je trg na rekordnih ravneh, še ne pomeni, da se bo popravek zgodil, poudari gost Finančnega Popkasta Matej Rigelnik, izvršni direktor delniške družbe Equinox, nepremičninske družbe s kotacijo na Ljubljanski borzi v osrednjem slovenskem indeksu SBITOP. " Lahko je kot Čakajoč Godota, ljudje držijo denar in čakajo na pravi trenutek, da začnejo investirati, vendar pravi trenutek morda nikoli ne bo prišel. Mislim, da za povprečnega vlagatelja absolutno ni oportuno čakati, ampak je bolj pomembno kupiti. Na dolgi rok, če gledamo zgodovino, so delnice premagale vse naložbene razrede; nepremičnine, obveznice in tudi denar na depozitih."

Ljubljanska borza je glede na donosnost druga najboljša v Evropi, pred njo je zgolj danska borza (Københavns Fondsbørs), ustanovljena leta 1808, v kateri je tudi največje evropsko podjetje Novo Nordisk, ki proizvaja zdravila za hujšanje. Ljubljanska borza je glede na donosnost tudi sedma najboljša na svetu, vendar je kljub odličnemu rezultatu pri ljudeh še vedno zaznati veliko skepticizma, ko pomislijo na vlaganje v domače delniške družbe. " V zadnjih petnajstih letih je Ljubljanska borza dosegala odlične rezultate glede na donosnost, slovenska podjetja so dobra podjetja in so strateško dobro pozicionirana in ponujajo dobro naložbeno priložnost, kar se je tudi izkazalo. Slovenci radi iščemo alternative v tujini, kar je dobro, da nimamo vsega denarja samo v Sloveniji, vendar dejstvo je, da je donosnost domačih družb izjemno visoka."

Inflacija je vse bolj lepljiva, hitro je padla z devetih odstotkov na tri, vendar bi glede na mnenje centralnih bank lahko zdaj vztrajala še dolgo časa, kar pomeni, da bodo dalj časa prisotne tudi višje obrestne mere. Krediti so občutno dražji, vendar cene nepremičnin v Sloveniji še vedno rastejo, indeks rasti pa se je v zadnjem letu sicer nekoliko znižal. "Slovenska ljubezen do nepremičnin je neomajna in pogosto, kot pravijo, 'all in'. V kontekstu neke realne vrednosti, če je popravljeno z inflacijo, cene nepremičnin bolj ali manj stagnirajo, ni večje rasti. Slovenski delniški indeks ima v primerjavi z nepremičninami neprimerno višjo rast."

