Finančni POPkast: Iz obrobnega v razviti trg

OGLAS

Slovenija je po razvitosti kapitalskih trgov povsem na repu držav Evropske unije, kar nakazuje na dolgoročno podhranjenost, ki je rezultat dela različnih vlad. V Finančnem POPkastu je minister za finance Klemen Boštjančič razložil, kako in zakaj je pomembno povečati finančno pismenost državljanov ter vložiti napor v razvoj slovenskega kapitalskega trga. "V današnjem svetu je to nuja, potrebe držav v zdravstvu, na socialnem in pokojninskem področju seveda rastejo in zahodne države vedno težje sestavljamo proračune in dejstvo je, da dolgoročno v resnici s proračunskim financiranjem ne bomo več uspeli pokrivati vseh rastočih potreb. Kapitalski trg je v zelo širokem pomenu odgovor na to, zato menim, da je razvoj nujen in ne sme biti zgolj ideja enega ministra ali vlade."

Klemen Boštjančič, minister za finance FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Ta teden se zaključi vpis za državno oziroma "ljudsko" obveznico in v ponedeljek je minister za finance tudi sam osebno v Ljubljani opravil vpis. V kolikor bi vpis presegel mejo prve izdaje, ki znaša 250 milijonov evrov, se bo skupni vpis proporcionalno znižal glede na vloženi znesek. "Karikiram, če je nekdo vpisal za 10 tisoč evrov obveznic in bo prevpisal za 10 odstotkov, bo dobil za devet tisoč evrov obveznic. V načrtu ni predvideno, da izdajo zvišamo, ne bo pa padlo pod tisoč evrov, če je nekdo vpisal za tisoč evrov, se bo ta minimalni znesek upošteval." Končna odločitev bo sprejeta po končanem vpisu, ne izključujejo možnosti, da bi lahko izdajo rahlo dvignili, v kolikor bi imeli majhen odstotek prevpisanih. "Verjamemo, da bo vpis nekje v okviru, ki smo si ga želeli. Nimamo še podrobnih podatkov, kdo in za koliko je kupoval, ampak dejstvo je, da imamo v Sloveniji veliko število na novo odprtih trgovalnih računov, kar je seveda pomemben uspeh." Pri ustvarjanju lastnega portfelja je znano uveljavljeno investicijsko pravilo, ki narekuje razmerje 60/40, in sicer predstavlja naložbo s 60 odstotki v delnice in 40 odstotki v obveznice. "Ne želim in ne podpiram, da bi ljudje dostopali do špekulativnih naložb, potrebna je previdnost."

Pokojninsko varčevanje, drugi in potencialno tretji steber je vprašanje pokojninske reforme, ki zahteva odgovor, kaj storiti na področju obveznega in prostovoljnega pokojninskega varčevanja. "Veste, da je Irska zelo napredna glede kapitalskega trga in nedavno mi je to njihov minister potrdil, da je drugi in tretji pokojninski steber ključen za razvoj kapitalskega trga, ker ga pripelje bližje posameznikom. Gre za dokaj varne naložbe in v ozadju so pokojninske družbe, ki so strogo regulirane in zagotavljajo določene donose. Na tem področju želimo narediti velik korak naprej, ni pa to v domeni samo našega resorja." V Sloveniji že leta poznamo dodatno pokojninsko zavarovanje, v katerega je vključen celoten javni sektor, in tudi kar nekaj velikih gospodarskih družb nudi posebno davčno olajšavo, ki se upošteva pri znižanju dohodninske osnove, vendar boniteto izkoristijo zgolj trije odstotki posameznikov, ki so vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Slabe investicijske izkušnje iz preteklosti bi lahko preprečili, če bi bila finančna pismenost državljanov boljša.

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert









Finančni POPkast z ministrom za finance icon-picture-layer-2 1 / 6