Finančni POPkast: naložbene priložnosti in tveganja v 2025

Leto 2025 bo zaznamovano z izjemnim napredkom umetne inteligence in robotike, ki bosta temeljito preoblikovala tako industrijske panoge kot tudi vsakdanje življenje. Pomembno vlogo bi lahko imeli tudi Bitcoin in druga kriptosredstva, ki bodo ostala v trendu. Ključ do uspeha bo verjetno dobra diverzifikacija.

Prihajajoče leto prinaša nekaj ključnih trendov, ki bodo oblikovali finančne trge in odločili, kam investirati. Eden največjih dejavnikov, ki bo vplival na trg, je umetna inteligenca (UI). Napredek na tem področju je že zdaj impresiven, v prihodnosti pa bo še bolj prisoten v vsakdanjem življenju. UI ne bo le izboljšal procesov v industrijah, kot so zdravstvo, finance in avtomobilska industrija, ampak bo tudi omogočil avtomatizacijo in optimizacijo vsakdanjih nalog izpostavlja v tokratnem Finančnem POPkastu finančni analitik Tilen Šarlah, finančni direktor podjetja Acex. Investicije v podjetja, ki razvijajo aplikacije na osnovi umetne inteligence, bodo zagotovo zelo donosne, saj postajajo vse bolj integralni del številnih panog. "Včasih se mi zdi, da naš svet postaja čedalje bolj podoben znanstvenofantastičnim filmom. Podjetja, ki bodo s pomočjo UI ponujala napredne rešitve denimo za zdravstvo, osebne asistente ali optimizacijo poslovanja, bodo v prihodnosti še pomembnejša. Denar se bo zagotovo še naprej stekal v podjetja, ki so povezana z UI."

Tilen Šarlah FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Drugi pomemben trend je razvoj robotike in avtomatizacije, ki bo spremenil številne industrije, od transporta do proizvodnje. Roboti in avtomatizirani sistemi bodo vedno bolj prevzemali naloge, ki jih opravljajo ljudje, kar bo povzročilo revolucijo v proizvodnih procesih in dostavi. Sektorji, povezani z robotiko, bodo zagotovo imeli velik potencial za rast, saj se podjetja in države prilagajajo na novo industrijsko dobo. "V tovarni Xiaomi en delavec skrbi za robote, ki izdelajo 2000 avtomobilov. Roboti tudi iz vojaške industrije prihajajo v civilno rabo. Samovozeča vozila že danes vozijo po ulicah, v restavracijah strežejo roboti, gremo v smer, ko bo kmalu robot skoraj na vsakem koraku."

Zanimanje za delniške trge ostaja visoko, še posebej na območjih, kot so ZDA, Evropa, Kitajska in Japonska. Tu bomo priča rasti podjetij, ki so osredotočena na inovacije v tehnologiji, kot so polprevodniki, internet stvari in UI. Tovrstne naložbe bodo dobrodošle za tiste, ki iščejo dolgoročne donose in so pripravljeni sprejeti nekoliko večja tveganja. "Delniški trgi so v zadnjih dveh letih ustvarili visoke donose, letos sem mislil, da bo S&P 500 ustvaril med 10 in 15 odstotkov, ustvaril jih je skoraj 30, težko verjamem, da imamo lahko še eno leto tako visoke rasti, ampak dejansko sem še vedno bikovsko naravnan."

