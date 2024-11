Finančni POPkast: kriptosvet in revolucija veriženja blokov

OGLAS

Bitcoin dosega najvišje zgodovinske vrednosti, medtem ko nekateri meme-žetoni in alt-žetoni bliskovito rastejo. Trumpova vizija, da kodificira pravice do samo-hranjenja kripta in nasprotuje centraliziranim digitalnim valutam, poudarja pristop z minimalnim vmešavanjem, kar navdušuje kripto skupnost. V Finančnem POPkastu je Stane Dević iz Ethereum Slovenia razložil kompleksnosti blockchain tehnologije, s poudarkom na "trilemi blockchaina" ključen izziv uravnoteženja treh osnovnih elementov: decentralizacije, varnosti in razširljivosti. Devič je pojasnil, da decentralizacija zagotavlja, da omrežja ne nadzoruje ena sama entiteta, kar spodbuja preglednost in odpornost. Varnost ščiti omrežje pred napadi in ohranja zaupanje v sistem. Razširljivost pa omogoča visok pretok transakcij, kar je ključno za rast in uporabniške potrebe."Pomembno je, da ljudje razumejo koncept decentralizacije, kako lahko ustvarijo brezplačno digitalno denarnico in kakšno vlogo ima njihova digitalna lastnina v tretji različici interneta."

Stane Dević FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Internet tretje različice ali Web3 predstavlja naslednjo evolucijo interneta, ki poudarja decentralizacijo, lastništvo uporabnikov in izboljšano zasebnost. V nasprotju z Web2, kjer podatke in aplikacije nadzorujejo centralizirane enote, je Web3 zgrajen na tehnologiji blockchain, ki omogoča interakcije med uporabniki brez posrednikov. Ključne značilnosti Web3 vključujejo uporabo kriptovalut za brezskrbne, zaupljive transakcije in mehanizme upravljanja, ki omogočajo odločanje skupnosti. Tehnologije, kot so decentralizirano shranjevanje, nezamenljivi tokeni (NFT) in decentralizirane avtonomne organizacije (DAO), so ključnega pomena za ekosistem Web3. Predstavlja internet, kjer so uporabniki aktivni udeleženci in ne zgolj produkti, kar spodbuja preglednost in odpornost proti cenzuri. "Kripto in Web3 gresta z roko v roki, ni pa to isto, kripto je sredstvo za izmenjevanje vrednosti, medtem ko je Web3 blockchain, na katerem se nahajajo decentralizirane aplikacije."

Decentralizirane aplikacije (dApps) so programska oprema, ki deluje na blockchain omrežjih namesto na centraliziranih strežnikih, kar omogoča večjo preglednost, varnost in nadzor uporabnikov. V nasprotju s tradicionalnimi aplikacijami so dApps zgrajene na decentraliziranih omrežjih, kot so Ethereum, Solana ali Binance Smart Chain, in uporabljajo pametne pogodbe za avtomatizacijo procesov ter zagotavljanje zaupanja vrednih interakcij. Decentralizirane aplikacije (dApps) zajemajo različna področja, vključno s financami (DeFi), igrami, dobavnimi verigami in družbenimi omrežji. Uporabnikom omogočajo neposredno interakcijo brez posrednikov, kar jih naredi idealne za transakcije med uporabniki. Na primer, Uniswap omogoča trgovanje s kriptovalutami brez tradicionalnih borz, medtem ko Axie Infinity uvaja blockchain ekonomije v igre. Ključna značilnost dApps je uporaba pametnih pogodb – samoizvajajoče se kode na blockchainu, ki ureja njihovo delovanje. Kljub velikemu potencialu se dApps soočajo z izzivi, kot so razširljivost, sprejetost uporabnikov in regulatorna negotovost.

