Finančni POPkast: Kupuj nizko in prodaj visoko

Večina vlagateljev ustvari izgubo, ker vstopi v naložbo, ko je vrednost visoka in pozicijo zapre v stiski, ko vrednost naložbe pade. S pomočjo tehnične analize lahko vlagatelji natančneje določijo trende naložb in investirajo na podlagi boljše statistične verjetnosti.

Za večino ljudi, ki ne želi spremljati in slediti dogodkom na finančnih trgih, je pasivno vlaganje z rednimi vplačili najboljši sistem, da dolgoročno ustvarijo donos. Bolj aktivni investitorji želijo ustvariti višje donose v krajšem času, zato poleg fundamentalne analize, ki spremlja promet podjetja, dobiček, zadolženost, denarni tok in podobno sledijo tudi tehnični analizi, ki spremlja ceno, nihajnost, trend in številne druge indikatorje. Gost tokratnega Finančnega POPkasta je bil direktor družbe Albacore Matej Reisman CFA, ki je v tujini opravil tudi certifikat za tehnično analizo CMT. " V našem poklicu je CFA kot nekakšen zlati standard za opravljanje fundamentalne analize. Od ameriškega združenja za tehnično analizo sem kasneje pridobil še certifikat CMT. V Sloveniji je imel enak certifikat kolega, ki se je preselil v London tako, da sem danes edini pri nas s tem nazivom."

Cena delnic raste, če je povpraševanje večje od ponudbe. S tehnično analizo vlagatelji ne določajo, če je vrednost delnic precenjena ali podcenjena, ampak analizirajo, če obstaja možnost za nadaljnjo rast ne glede na fundament. "Analiziraš podjetje, ki ima dober fundament, in zato ga kupiš, vendar še vedno lahko delnica pade za 30 odstotkov. Jaz se zato investiranja lotevam sistematično in s tehnično analizo ne izbiram zgolj prave naložbe v določenem časovnem intervalu, ampak tudi natančneje in lažje obvladujem tveganje."

Nicolas Darvas je bil profesionalni plesalec in vlagatelj samouk, ki je napisal knjigo "Kako sem na borzi zaslužil 2.000.000 dolarjev." Poleg plesa je bila njegova strast trgovanje na borzi. S pomočjo tehnične analize je razvil preprosto strategijo Darvasov kvadrat (ang. Darvas box), ki jo mnogi vlagatelji uporabljajo še danes. "On je narisal kvadrat okoli najvišje in najnižje cene v zadnjih desetih dneh in potem je samo gledal ali se cena pomika iz njegovega lika gor ali dol. Na podlagi premika je delnico kupil ali prodal, če je ostala znotraj kvadrata ni storil nič." Darvasu je uspelo z začetno naložbo 25.000 dolarjev (23.000 evrov) in s preprosto strategijo, ki jo je sam razvil ustvariti milijone.

