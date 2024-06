Finančni POPkast: Le banko sodi naj bankir

OGLAS

Leta 1819 je bila na Dunaju ustanovljena banka avstrijskih varčevalcev Sparkassengruppe Österreich, predhodnica današnje finančne institucije Erste Group. Samo leto kasneje leta 1820 smo banko dobili v Ljubljani (Mestna hranilnica Ljubljana), torej prej kot v Pragi, Budimpešti ali Bratislavi. V Habsburški monarhiji je bila dežela Kranjska pomembno središče in bogata bančna dediščina bi morala biti v nacionalna zavesti, je v Finančnem POPkastu izpostavil Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB. "Skozi teh 200 let so imele banke izjemno pomembno vlogo. Dobili smo ključne objekte, narodne domove, sedež Univerze v Mariboru je bil sedež hranilnice Maribor. Imeli smo pet držav in sedem valut. NLB je nosilka bančne tradicije in zadnjih 200 let moramo gledati s ponosom. Danes smo v zelo dobri formi in z ambicioznimi cilji."

Blaž Brodnjak FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Skupina NLB ima ambiciozne načrte, saj želi ustvariti milijardo čistega dobička do leta 2030. To bi lahko dosegli s 50 milijardami evrov bilančne vsote, ki izvira iz organske rasti na trgih, kjer so že prisotni in tudi z dodatnimi akvizicijskimi nakupi v regiji. "Olimpijske medalje nikoli ne moreš osvojiti, če ne verjameš, da jo lahko. Tadej Pogačar jasno reče, jaz bom dirko zmagal, in gre ter zmaga. Milijarda je za nas svetilnik, visoka številka za našo regijo. Polovico dobička bomo izplačali v dividendah. Tako kot v športu smo Slovenke in Slovenci lahko uspešni tudi v poslu. Danes banko upravljajo profesionalci. V upravi sedi šest ljudi in vsi smo karierni bančniki z več kot 20-letnimi izkušnjami, osebno sem sedel v nadzornih svetih in vodstvenih položajih v 17 bankah v osmih državah v 25 letih."

Bančništvo sloni na kapitalu in brez kapitala banka ne more posojati denarja. Slovenija ima bankocentrično gospodarstvo, to pomeni, da so ključni subjekti banke, ki zagotavljajo likvidnost. "Vse velike sisteme morajo voditi ljudje, ki so vešči tega. Le čevlje sodi naj Kopitar, če sem lahko metaforičen. Če družbe vodijo ljudje, ki so bili kadrovani na podlagi strankarske pripadnosti in podobno, je veliko več možnosti za napačne odločitve. Če se držiš higienike bančne obrti, da se posojilo odobri na podlagi pričakovanega denarnega toka in ne na podlagi pričakovane vrednosti zavarovanj. Bančništvo je zelo sofisticirana profesija, ki jo ljudje podcenjujejo, saj si ne smeš privoščiti dveh napak v 100 primerih." Delnica NLB (NLBR) ima letos višji donos kot tehnološkki velikan Google in tudi najvišji donos v osrednjem slovenskem delniškem indeksu SBITOP. Tečaj je na zgodovinsko najvišjih vrednostih med tem, ko je razmerje med ceno delnice in dobičkom t. i. P/E kazalnik 4,46, kar je zelo privlačno za vlagatelje.

