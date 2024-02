Finančni popkast: ljudska obveznica, pot novopečenega vlagatelja

Državne obveznice, ki jim pogovorno pravimo tudi ljudske, so končno na voljo, vendar ne čisto vsem, čeprav so "ljudske", ampak zgolj tistim, ki so pripravljeni odpreti trgovalni račun in kupiti obveznico za vsaj tisoč evrov. Država se želi pri državljanih zadolžiti za 250 milijonov evrov po 3,4-odstotni obrestni stopnji, kar pomeni, da boste z vložkom tisoč evrov na leto dobili 34 evrov, če bi kupili obveznice za 100 tisoč evrov, kolikor je zgornja meja, bi na leto od države dobili 3400 evrov. Potem država od vaših prejetih obresti vzame še 25 odstotkov davka, vendar je pomembno izpostaviti, da narekuje davčni odpustek do 1000 evrov. To pomeni, da je optimalna naložba v obveznice 30 000 evrov, ker vlagatelj vsako leto dobi 1020 evrov in plača 25-odstotni davek od zgolj 20 evrov, kar znese 5 evrov oziroma, če so stroški vodenja trgovalnega računa višji od 20 evrov, ne bo treba plačati davka. Gost Finančnega POPkasta dr. Aljoša Valentinčič iz Ekonomske fakultete v Ljubljani je izpostavil, da je kljub negodovanju nekaterih posameznikov 3,4-odstotna obrestna mera precej visoka. " Ta obrestna mera ni nizka ne z vidika države in tudi ne z vidika varčevalca. Država se lahko v tem hipu zadolži na mednarodnih finančnih trgih po bistveno ugodnejši obrestni meri, tam nekje po 0,5-odstotni točki. Varčevalci pa ne vem, kje bi lahko dobili tako varno naložbo po tej stopnji, depoziti prinašajo manj."