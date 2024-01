Finančni Popkast: Ljudska obveznica, zaslužek, tveganje in davek

Rdeča nit tokratnega Finančnega popkasta je bil pogovor o dolgo pričakovanih državnih obveznicah, ki so namenjene državljanom, zato obveznicam pogovorno rečemo, da so "ljudske". Borzni posrednik Alex Engelman in analitik Domen Kregar iz borzno posredniške hiše Ilirika sta pojasnila, da želi država aktivirati presežena denarna sredstva državljanov, ki imajo na depozitih kar 29 milijard evrov. Z naložbo državljani pomagajo financirati državo, država pa obresti vrača državljanom. Slovenija se je v preteklosti zadolževala pri tujih bankah in tako obresti plačevala njim, zdaj se želi s prvo izdajo pri ljudeh zadolžiti za 250 milijonov evrov in obresti v višini 3,4 odstotka nameniti državljanom.

Govorili smo tudi o ameriških tehnoloških delnicah, ki dosegajo zgodovinske vrhove, medtem ko je kitajski delniški trg zdrsel na najnižje vrednosti v zadnjih desetih letih. Kitajske oblasti napovedujejo velik finančni stimulus v velikosti dveh bilijonov kitajskih juanov, kar je 255 milijard evrov za delniški trg. Velike delniške družbe, kot so Alibaba (BABA), JD.com (JD) in Tencent, so že ob novici poskočili za več kot 5 odstotnih točk. Učinek kitajskega kvantitativnega sproščanja bo morda vplival tudi na višjo stopnjo inflacije. Danes tudi ECB odloča o nižanju obrestnih mer v evrskem območju. Nižanja obrestnih mer v ZDA se po zadnjih podatkih tudi uradno ne pričakuje marca, ampak je glede na odstotek verjetnosti prvo nižanje pričakovati maja. Ameriške delnice, ki imajo nadpovprečno visok (P/E), razmerje med ceno delnice in dobičkom, kar nakazuje, da so trenutne vrednosti družb prevrednotene, kljub visokim obrestim v ZDA (5,25–5,50 odstotka) še vedno naraščajo. Analitik Domen Kregar razloži, da podjetja, ki poudarjajo integracijo umetne inteligence v svoje izdelke oziroma storitve, ostajajo zelo zanimive naložbe, ker prinašajo prihodnost, potencial pa je težko določiti. "Mark Zuckerberg, ustanovitelj družbe Meta, je objavil, da bodo letos močno investirali v napredne čipe za umetno inteligenco, ki jih razvija Nvidea, ker naprej razvijajo umetno inteligenco. Velike tehnološke družbe tako spodbujajo druga drugo in skrbijo za izjemno rast na trgu."