Finančni POPkast: Manipulacija z razprodajo državne srebrnine

Panvita gre v roke tujim strategom. Slovenska podjetja redkeje prevzemajo tuje družbe in ustvarjajo regijske prvake, kot to počnejo Hrvati, Madžari ali Romuni. Rešitev ponuja Ljubljanska borza, ki želi Slovenijo postaviti na zemljevid trgov v razvoju ter tako v gospodarstvo privabiti tuji kapital.

Imamo dobre ter slabe lastnike in ne zgolj domače ali tuje. Večkrat se zgodi, da tuji podjetniki kupujejo slovenske družbe in ne obratno. Zasebni lastniki se raje odločijo prodati podjetje, kot da bi ga preoblikovali v delniško družbo in ohranili manjši delež, izpostavi gost Finančnega POPkasta Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze. "Pri nas je tako, da želijo imeti 100-odstotno lastništvo, če se pa že umaknejo, pa prodajo v celoti in je zgodba zaključena. Zakaj se ne bi umaknili v nadzorno funkcijo in ohranili manjši delež v podjetju. Lahko so 100-odstotni lastniki podjetja, ki je vredno sto milijonov, ali pa 20-odstotni lastniki podjetja, ki je vredno milijardo."

Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze

Slovenija je trenutno na zemljevidu trgov na obrobju, skupaj z Vietnamom, Kazahstanom in podobnimi eksotičnimi državami, zato je ključna strategija razvoja kapitalskega trga, ki bo dolgoročno začrtala pot našega izvozno naravnanega gospodarstva. Vlada je sestavila razvojno strategijo in letošnja izdaja "ljudskih" obveznic je zagotovo korak v pravo smer, ki je tisočim novim vlagateljem omogočila povsem varno naložbo z zanimivim donosom. Aleš Ipavec je nedavno predlagal naslednji korak, in sicer uvrstitev družbe DARS na Ljubljansko borzo. "Ne gre za razprodajo državne srebrnine, na trgu bi lahko ponudili 30-odstotni delež, država bi imela še vedno popoln nadzor nad podjetjem, verjetno pa kakšen nadzorni sedež manj. Preko IPO bi delnice lahko najprej ponudili domačim vlagateljem in skoraj v celoti izpolnili kriterije za vstop na trg v razvoju."

"Vse smo že prodali, zdaj bomo pa še teh nekaj podjetij, resnica je ravno nasprotna, mi smo edina borza v Evropi, kjer je država lastnica čisto vseh podjetij, ki so v prvi kotaciji, zato je branjenje državne srebrnine brezpredmetno," je pojasnil Aleš Ipavec. Po deležu kapitalizacije slovenskih družb smo v samem vrhu glede na višino državnega deleža v podjetjih. Po podatkih OECD smo od 38 držav v vrhu glede števila zaposlenih v podjetjih, ki imajo visok državni delež. Slovenski delniški trg predstavlja 13 odstotkov našega BDP, medtem ko je evropsko povprečje 65 odstotkov.

